Züleyha: en la Segunda Temporada ¿hay personajes que abandonan la ficción?

viernes, 6 de agosto de 2021 00:15

Este jueves comenzó en la Argentina, la Segunda Temporada de Züleyha, también llamada Tierra Amarga, por la pantalla de Telefe. La ficción turca, cuyo nombre original es Çukurova, tuvo un giro importante tras el cierre de la primera etapa.

En el final de la primera parte, Züleyha (Hilal Altinbilek) reveló sus verdaderos sentimientos al hombre con el que se casó, Demir. Le confesó que no lo ama, que cada vez que él la toca le pide perdón a su amado, Yilmaz (Ugur Günes), y que fue su madre la que la obligó a casarse con él. Pero no sólo esto, rechazó al bebé que lleva en su útero y si bien lo quiso abortar, no pudo.

Por su parte, Yilmaz se casó y tras esto encontró un fragmento quemado de la carta que ella le escribió tiempo antes y que nunca le había llegado a sus manos. La verdad marcará el final de la primera etapa y el inicio de la segunda que se dio este jueves.

"Züleyha" o “Tierra Amarga” está compuesta por 3 temporadas. La primera de 35 capítulos (que en Argentina se ven fraccionados por esto estuvo compuesta por 135 episodios); la segunda, de 28 capítulos; y la tercera de 39 episodios. En total son 102 capítulos sin embargo ahora comienza el nuevo rodaje que se verá en la pantalla de Turquía en septiembre. Para esta Cuarta Temporada ya se anunciaron importantes cambios, especialmente de los protagonistas. Es que varias figuras dijeron adiós, especialmente muchos personajes principales que incluso son muy queridos. Y a partir de esto, desde la producción, decidieron dar lugar a nuevas personas con nuevas historias.

Pero ¿qué pasará en la Segunda Temporada que comienza a verse ahora en Argentina?, ¿habrán salida de personajes?

Por ahora tranquilidad a los seguidores porque las figuras principales continuarán firmes durante esta etapa. Si bien varias quedarán al borde de la muerte, sólo dos desaparecerán pero el resto continuará firme hasta la Tercera Temporada que es la clave.

Es decir, además de la protagonista, Hilal Altinbilek, continuarán Murat Ünalmis en la piel de Demir, Vahide Perçin Como Hunkar, Ugur Günes como Yilmaz, Bülent Polat como Gaffur, Sibel Tasçioglu como Sermin, y Turgay Aydin como Sabahattin.

Por otro lado, se incorporarán nuevas figuras pero, sin el fin de spoilear, se mantendrá reservados los nombres. Sin dudas las historias que se modifiquen generarán un gran movimiento en el fandom como ya ocurrió en su país de origen.