Se pone picante: se viene un cambio fuerte en "La Voz Argentina"

viernes, 6 de agosto de 2021 00:00

"La Voz Argentina" es el programa más visto de la televisión argentina y tras un mes de audiciones a ciegas, las siguientes fases están avanzando a pasos agigantados.

Es que tras poco más de dos semanas de batallas, se viene una nueva etapa que iniciará el próximo martes. Se trata de los "Knockouts". Tras finalizar con las disputas en las que los jurados eligen a un cantante o dúo; los nuevos desafíos son entre dos participantes de cada equipo, en los que cada uno canta su propio tema y ya no hay rescate posible.

ATENCIÓNuD83DuDEA8

¡Tensión! Se viene una verdadera fase de eliminaciones pero en lo que va de las batallas hay participantes que ya demostraron su capacidad de tener su propio fandom. En Twitter, cada noche el reality en trending topic y también las críticas al jurado por salvar a uno y no a otro; en verdaderos "fallos divididos".

Uno de los ejemplos emblema es el de Lucas, quien cantó el martes para el equipo de La Sole junto a Francisco quien padece de tartamudez y ganó la batalla.

“Qué belleza de batalla”, dijeron Mau y Ricky y Lali dijo que ambos lograron “conmover” con su trabajo y destacó que Lucas lo había hecho muy bien aunque “debe ser difícil cantar al lado de un tipo con una voz como la de Francisco”.

“Lo digo desde la humildad, desde lo más profundo de mi corazón, acabamos de vivir el momento más sublime en lo que va del programa, es una de las canciones más lindas que existe y la Argentina ya está reconociendo a un futuro candidato. No puedo dar opinión, no sería justo que me inclinara por uno”, dijo Montaner. Luego fue el turno de Soledad de dar el veredicto: “Sabía que iba a ser difícil”.

Llegado el momento del robo, Lucas no fue salvado por Montaner ni por ningún jurado. A pesar de esto, Ricardo utilizó su twitter para hacer un pedido muy especial a la producción de La Voz.

“Y pensar que anoche no salvaron a Lucas en La Voz Argentina. Que vuelva Lucas Lali, Sole, Mau y Ricky. Hagan algo Diego Núñez, Guillermo Pendino y Darío Turovelzky”, escribió en sus redes sociales y obtuvo miles de “Me gusta” del público, que no había estado de acuerdo en la eliminación del participante.