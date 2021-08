¡Qué invitados!: quiénes acompañarán a Andy Kusnetzoff en "PH Podemos Hablar"

viernes, 6 de agosto de 2021 00:00

Andy Kusnetzoff vuelve a apostar a personalidades "contrastantes" para conformar su mesa de "PH Podemos Hablar" para este sábado. La audiencia se sorprende gratamente ante la buena química que se da entre ellos y acompaña en el encendido.

Este sábado llegará la chance para la actriz María Valenzuela, la siempre polémica Charlotte Caniggia, Paula "Peque" Paretto que viene de retirarse de su carrera deportiva en Tokio 2020, el humorista "Bicho" Gómez y Rolando Rolo Sartorio, de "La Beriso".

Andy mantiene una batalla frente a frente con Juana Viale por el rating. La conductora y actriz se anima a mesas con más participación de políticos, estrategia a la que su competidor recurre esporádicamente.

En el último programa, uno de los testimonios más conmovedores fue el de Manuel Wirzt. Oriundo de Nicolás, llegó a Buenos Aires con el sueño de labrarse una carrera en la música.

Entró al conservatorio, y pese a que les había dicho a sus padres que tenía dónde dormir, la realidad es que durante tres meses estuvo durmiendo en la terminal de colectivos de Retiro. "Hasta que comencé a conocer a gente que me fue ayudando", confesó.

"A los nueve años recibí una guitarra, una Casa Núñez. Se ve que yo molestaba mucho con la música. Empecé a estudiar, me hice famoso, empecé a llenar teatros y todo eso", recordó.

Ya de adulto descubrió el sacrificio que hubo detrás del instrumento. "Un día mis viejos me dijeron si sabía de donde había venido, si me acordaba de aquella guitarra. Y yo claro que sí, de hecho la tengo al día de hoy en mi casa", continuó Manuel.

Sus padres confesaron lo que hicieron para poder comprársela en ese entonces. "'Nosotros vendimos las alianzas' me dijeron. Y me mostraron que tenían alianzas truchas. Les pregunté que cómo habían hecho eso y me contestaron que no podían hacer otra cosa, era la única manera de comprarme la guitarra", contó con la voz quebrada.