Denunciaron a Dalma y Gianinna Maradona por "hostigamiento digital"

viernes, 6 de agosto de 2021 19:12

El conflicto entre Matías Morla y Dalma y Gianinna Maradona parece no tener fin, ya que en las últimas horas el abogado decidió denunciarlas penalmente por “hostigamiento digital”. En caso de que sean encontradas culpables de este delito, las hijas del Diez deberán pagar una multa económica y realizar tareas comunitarias.

“La presente investigación tiene por objeto investigar si de manera continuada, al menos desde el 06 de diciembre de 2020 y hasta al menos el mes de julio de 2021, Dalma Nerea Maradona Villafañe y Gianinna Dinorah Maradona Villafañe, a través de publicaciones periódicas y reiteradas mediante las redes sociales Instagram y Twitter, afectaron la tranquilidad, integridad y seguridad personal, así como el desempeño profesional de Matías Morla, utilizando para ello sus cuentas oficiales @dalmaradona y @gianmaradona”, comienza diciendo el fiscal que tomó la causa, Mauro Tereszko.

A continuación lo que hace es un detallado informe de cada una de las publicaciones que las jóvenes hicieron en contra del abogado. Si bien son nueve las expresiones que el fiscal anotó en su escrito, en una primera instancia ejemplificó con una publicación que hizo Dalma en la que lo trató de "cagón”: “Dalma Nerea Maradona publicó el 6 de diciembre de 2020 una historia titulada “Mas Cagón no se consigue” destinada a Matías Morla”.

En esa misma línea, siguió: “Asimismo, el 8 de diciembre de 2020 desde ese mismo perfil creo otra historia en la que refirió “MATIAS MORLA tu justicia será social manda audios, pedile a las MISERABLES que te defiendan…. TODOS SABEN COMO FUERON LAS COSAS…APARECE VOS COBARDE! Atendeme el teléfono…NUNCA VOY A PARAR” y agregó: “En el mismo sentido, el 4 de marzo de 2021 desde su usuario de Twitter @gianmaradona, Gianina Dinorah Maradona Villafañe apoyó y convocó a la marcha que se realizó el 10 de marzo de 2021, con punto de concentración en la zona del Obelisco a las 18 hs, titulada “¡No murió lo Mataron!” agregando al retweet”.

Por otra parte, citó el tweet en el que la hija mayor de Diego Maradona puso en duda la boda del letrado: “El día 10 de marzo de 2021 Dalma Nerea Maradona Villafañe publicó desde su perfil de Instagram @dalmaradona una historia, en respuesta a la pregunta que realizó un usuario “Crees que el casamiento de MM oculta una jugada turbia?” en la que refirió “ya nada me sorprende, pero un seguidor me dijo que se casa para que su mujer no pueda declarar en la justicia”.

Además, para el fiscal también existe un hostigamiento cuando se convocó a la marcha que se organizó en el Obelisco ya que desde ese momento, Morla recibió más de cien amenazas de muerte en sus teléfonos. “Los hechos así descriptos encuadran en la figura de hostigamiento digital, prevista en el Art. 75, agravado por el Art. 76, inciso 2, por ser cometida con el concurso de 2 o más personas por los que Dalma Nerea y Gianinna Dinorah Maradaona Villafañe deben responder en calidad de autoras”, dice el fiscal.

Al final del escrito, el fiscal cita a las hermanas para el 19 de agosto a las diez de la mañana, de forma presencial, y con un abogado. De esta manera, será la primera vez que las hijas del Diez pisen una oficina judicial y, asimismo, se convertirá en otro capítulo de esta guerra que no tiene ánimos de quedar atrás.

Fuente: exitoína