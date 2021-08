Züleyha, en la Segunda Temporada, se enfrenta a la encrucijada del aborto

jueves, 5 de agosto de 2021 00:00

Las ficciones turcas cada vez ganan más preferencia entre los espectadores de la Argentina. Las tramas de empoderamiento de las mujeres como así también de lucha y sacrificio se convierte en constante. Primero fue con Fuerza de Mujer (Kadin) y ahora con Züleyha Tierra Amarga (cuyo nombre original es Çukurova), ambas por la pantalla de Telefe.

En el final de la Primera Temporada de Tierra Amarga, la protagonista, Züleyha (Hilal Altinbilek), decide romper con su silencio y sumisión para finalmente decirle a su marido, Demir (Murat Ünalmis), que no lo ama y que su corazón pertenece a otro hombre. Sus palabras se tornan más duras cuando confiesa que cada vez que él la toca, siente que traiciona a su verdadero amor.

"Tu mamá fue y me amenazó. Me dijo que o me casaba contigo o iban a colgar a Yilmaz", dijo Züleyha y agregó: "me casé no porque quería sino para que no muriera el hombre que amaba. Siempre quisiste que te admirara por el amor que me tenías... pero cada vez que vos me tocabas me decía a mi misma Yilmaz perdóname".

En este contexto, su marido duda de la paternidad del bebé que espera y ella termina aceptando el cuestionamiento, aunque esa gestación sea de él. Acá se produjo un nuevo quiebre y es el momento en el que decide el futuro de su gestación. Al final del capítulo 35 (que en Argentina se vio en el episodio 135 porque se emite de manera fragmentada), ella llega hasta un consultorio médico para practicar la interrupción del embarazo.

"Estoy segura, no tengo otra opción", señaló Züleyha antes de entrar al consultorio del médico que le preparó todo el lugar para practicarle el aborto. ¿Qué pasará?, ¿puede concretar la interrupción del bebé que gestó con Demir?

En el capítulo 36, que marca el inicio de la Segunda Temporada, se produce las respuestas a estas preguntas. En Turquía, país de origen de la ficción, como en varios de los países donde ya se viene emitiendo la novela, se produjo un gran revuelo en los seguidores a partir de lo que ocurre en este episodio.

Es que, como ocurre también en la Argentina, el tema aborto divide las aguas y genera rechazo en gran parte de la sociedad pero también el apoyo de otro sector.

Las imágenes desencadenante de esta parte de la trama se verán este jueves en el horario habitual de las 17 horas por la pantalla de Telefe.