Sofía Jujuy fue víctima de un violento robo y lo contó en sus redes

jueves, 5 de agosto de 2021 20:05

Sofía Jujuy fue atacada por delincuentes en plena vía pública, tironearon la cartera y le robaron su celular. Mientras hacía la denuncia desde la Comisaría, grabó un video haciendo su descargo de lo que ocurrió.

“Estoy indignada, estoy en la comisaría con mi mamá y desde el celular de mi mamá. La policía está tomando los datos, me acaban de robar el celular”, comenzó su relato. “No tengo mi chip, bloqueé el celu... Me lo sacaron de la mano, se me tiraron encima hijos de mil p... me da una bronca, una impotencia”.

Además, la jujeña alertó a sus seguidores por los posibles mensajes que reciban de su móvil, ya que iba a estar incomunicada: “Escríbanme por Instagram, voy a poder responder desde el celular de mi mamá o de algún celu back up que tenga en mi casa. Tengo un mal humor...”, cerró.

En los últimos días, Sofía fue protagonista de un delicado hecho al filtrarse un audio de Horacio Cabak, en el cual la maltrata y descalifica llamándola “zorrita”.

Se trata de un mensaje que el conductor le envió a otra persona durante el verano, cuando compartieron Informados de todo (enero y febrero por América) luego de un altercado que tuvieron en vivo y que no salió al aire, sino que se dio fuera de cámara durante un móvil.