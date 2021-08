Montaner hizo un especial pedido en las redes a la producción de La Voz, debido a algo que ocurrió

jueves, 5 de agosto de 2021 19:23

El caso al que hace referencia Ricardo es el de Lucas, quien cantó el martes para el equipo de La Sole junto a Francisco quien padece de tartamudez y ganó la batalla.

“Qué belleza de batalla”, dijeron Mau y Ricky y Lali dijo que ambos lograron “conmover” con su trabajo y destacó que Lucas lo había hecho muy bien aunque “debe ser difícil cantar al lado de un tipo con una voz como la de Francisco”.

“Lo digo desde la humildad, desde lo más profundo de mi corazón, acabamos de vivir el momento más sublime en lo que va del programa, es una de las canciones más lindas que existe y la Argentina ya está reconociendo a un futuro candidato. No puedo dar opinión, no sería justo que me inclinara por uno”, dijo Montaner. Luego fue el turno de Soledad de dar el veredicto: “Sabía que iba a ser difícil”.

Llegado el momento del robo, Lucas no fue salvado por Montaner ni por ningún jurado. A pesar de esto, Ricardo utilizó su twitter para hacer un pedido muy especial a la producción de La Voz.

“Y pensar que anoche no salvaron a Lucas en La Voz Argentina. Que vuelva Lucas Lali, Sole, Mau y Ricky. Hagan algo Diego Núñez, Guillermo Pendino y Darío Turovelzky”, escribió en sus redes sociales y obtuvo miles de “Me gusta” del público, que no había estado de acuerdo en la eliminación del participante.