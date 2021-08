Doctor Milagro, segunda temporada: un personaje abandona la historia sin cumplir las expectativas

jueves, 5 de agosto de 2021 00:00

Doctor Milagro atraviesa su segunda temporada con nuevas historias que generan emociones encontradas en sus seguidores. La ficción turca, que noche a noche cautiva a la teleaudiencia por Telefe, tuvo la incorporación de un polémico personaje pero que ya no continuará.

La trama principal de la novela ronda entorno a la vida de Ali Vefa (Taner Ölmez), un joven residente de cirugía del Hospital Berhayat, que tiene autismo y sindrome del Sabio. En el nosocomio conoce el amor de pareja de la mano de Nazli (Sinem Ünsal) con quien empieza una relación que atraviesa varios momentos muy difíciles. Uno de estos es el que llegó en los últimos capítulos con el padre de la joven.

Es que a la ficción ingresó el actor Edip Saner interpretando al padre de Nazli, Ismet Gülengül. El hombre volvió a la vida de la médica después de que lo encontraran tirado en el asfalto tras caer de su bicicleta en total estado de ebriedad. A partir de ahí, él jura que cambió y se curó de su adicción al alcohol sin embargo termina estafando a Ali y parte del equipo del hospital.

Precisamente es este personaje quien ahora abandona la ficción. En el capítulo original de la ficción, el 37 (que en Argentina es el 83 porque Telefe lo emite segmentada por día), se pudo ver la despedida del padre de Nazli. Su salida se dio tras no cumplir con las expectativas de los personajes y generar rechazo en el personal del hospital pero también en la audiencia.

En la ficción se ve a Nazli que enfrenta a su padre, con un diálogo no confrontativo, y le pide que se vaya. "Estás bebiendo en secreto, tomaste dinero de Alí, estafaste a Günes y me engañaste otra vez", comienza expresando la joven.

Luego lo invita a almorzar y le explica lo que pasará: "ésta será nuestra última cena. No estoy enojada contigo, es sólo que no puedo tenerte más en mi vida. Así que siéntate y deja que me despida de mi papá. Aunque la verdadera despedida no será de esta forma. Seguro tendrás algún accidente estando ebrio y morirás no sabes cómo, nadie lo sabrá. Tal vez no tenga la oportunidad de verte por última vez".

Entre lágrimas finalmente le dice que le dejó dinero en la mesa de entrada con la medicina para tratar la herida de su pierna. "Tú no eres malo, solo eres un adicto, que prefirió desperdiciar casi toda su vida por desgracia no nos queda mucho tiempo", finalizó. Tras ésto, Ísmet se va y ya no regresará en toda la ficción.

La salida del personaje sorprendió a muchos de los fans que pensaron que volvería en los capítulos posteriores, pero su salida en realidad es definitiva.