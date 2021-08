Débora Plager rompió el silencio y confirmó los motivos por lo que renunció a Intratables

jueves, 5 de agosto de 2021 18:52

Débora lleva desempeñándose como panelista desde el comienzo de Intratables en 2013 y ahora con la incorporación de Alejandro Fantino a la conducción, la periodista decidió presentar su renuncia.

“Entendí que era un ciclo cumplido, que no tenía más para aportarle al programa y me pareció que era un buen momento para pensar en hacer otras cosas”. A su vez aclaró que su renuncia no se relaciona con el nuevo conductor: “Ya lo venía pensando. Uno a veces siente cuando son los momentos, y sentí que era el momento de hacerlo”.

“Durante todos estos años, más allá de lo profesional o desde el punto de vista periodístico, me llevo muchos amigos. Y hablamos permanentemente. Ahora la diferencia es que no hablamos en el piso. Hay que inventar un café, una comida, algo, para vernos porque nos respetamos y nos queremos mucho”, dijo Débora al momento de hablar sobre la relación con sus compañeros.

“¿Qué me llevó a tomar la decisión? Fue un proceso. Sentí, para mí, Débora Plager, que mi participación en Intratables era un ciclo cumplido. Sentí que había cierta superficialidad, muy poca posibilidad de expresarse. Y en ese contexto dije ‘quizás sea el momento de que busque algún rumbo diferente’. Fue una decisión personal mía, de cambiar”, detalló la periodista explicando los motivos de ru renuncia.

Sobre su participación en La Academia, aclaró que bajo ningún punto interfirió en la determinación que tomó .“No fue por eso. Fue una necesidad mía de expresión diferente y no la estaba encontrando. Sentí que ni yo podía aportarle mucho más a Intratables, ni Intratables a mí. Así que buscaré otra manera de expresarme”.