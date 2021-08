Tamara Pettinato rompió el silencio tras conocerse su visita al Presidente

miércoles, 4 de agosto de 2021 19:20

Tras el escándalo que generó el haberse hecho pública una reunión que tuvo Florencia Peña con el Presidente en Olivos el año pasado, Yanina Latorre reveló este martes que además, Tamara Pettinato también figura en la lista de visitas que tuvo Alberto Fernández en la Quinta.

“Estuvo Tamara Pettinato con una chica que se dedica a la prostitución, contado y sabido por ella, en la quinta de Olivos. El año pasado, en la cuarentena, cuando nosotras no podíamos ni salir a la calle, nada más que para trabajar”, dijo Yanina Latorre en Los Ángeles de la Mañana, lo que obligó a un comentario de Ernesto Tenembaum en su envío radial "Y ahora quién podrá ayudarnos" (Radio Con Vos), programa en el cual Tamara Pettinato se desempeña como columnista.

Este miércoles, el periodista comenzó uno de los bloques hablando del tema y manifestando: “Como todos los miembros de este equipo, Tamara es una persona que sabe diferenciar lo que es el bien del mal, que le pelea a la adversidad con una dignidad enorme”. Asu vez, reveló: “Yo sabía que ella tenía diálogo con el presidente. Lo sabía porque un día me di cuenta y la empecé a cargar. Le decíamos: ‘Vos tenés contacto con las alturas’, hemos bromeado con eso. Y yo no sabía más que eso, nunca le preguntamos ni fui más allá de eso”, dijo Tenembaum.

En ese instante, el periodista dio pie a Tamara para que se refiriera a la polémica y aprovechó para decir: "A mí me incomoda bastante. Yo les había pedido, de hecho, que estos días que no hablemos del tema. Porque sé que es poner el foco y que me sigan puteando”, comenzó diciendo y contó que a raíz de esta revelación, "en los últimos días no paro de recibir mensajes que dicen ‘gato’, ‘petera’, ‘puta’, sin saber siquiera por qué fui”.

"No voy a decir cuál fue el motivo y qué temas hablamos porque es algo privado y no siento que tenga la obligación de explicarlo”, se defendió Tamara.

“Cuando salió mi nombre, buscaron a mi amiga, le buscaron tweets de hace 10 años, empezaron a decir que era prostituta. Tuve que ver en la tele como decían que yo fui a Olivos con una prostituta. Por esta razón, decidió hablar pese al silencio inicial: “Se empezó a armar una bola y pasan los días y me siguen mandando mensajes así que dije: ‘Bueno, está bien. ¿Quieren que diga algo? Digo algo’. Sí, fui. Fui por un tema personal que no siento la obligación de explicar”, cerró Pettinato haciendo referencia a las reacciones en redes sociales y en defensa a su postura.