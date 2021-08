Por “violencia de género mediática", Florencia Peña denunció a Fernando Iglesias y Waldo Wolff

miércoles, 4 de agosto de 2021 22:08

Por “violencia de género mediática, institucional y simbólica”, este miércoles Florencia Peña denunció a Fernando Iglesias y Waldo Wolff. La conductora de Flor de Equipo (Telefe) faltó a la conducción del programa por no sentirse bien anímicamente y en la tarde hizo la demanda penal.

En la mañana, Marcelo Polino había informado a los seguidores del programa: “Flor no está con nosotros, no se sentía bien. Vino al canal, como todos los días con su equipo, pero no se sentía para nada bien. Está pasando un momento complicado porque estos días han sido estresantes para ella”.

Luego se conoció que la conductora se contactó con su abogado, Fernando Burlando, y denunció a los dos diputados que la atacaron por las redes sociales después de que se conociera que en mayo del 2020 estuvo en la Quinta de Olivos visitando al presidente Alberto Fernández, en medio de la cuarentena por la pandemia.

El documento fue dado a conocer por el portal de Teleshow y el mismo se titula “Denuncia por discriminación e incumplimiento de los derechos de funcionario publico: Violencia de género mediática, institucional y simbólica”.

La demanda penal indica: “Por la presente, vengo a promover querella contra los diputados nacionales Fernando Adolfo Iglesias y Walter Ezequiel Wolff (Waldo) en calidad de coautores, en orden al delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público por haber cometido graves hechos de violencia psicológica, simbólica, mediática e institucional contra la mujer”.

Luego explica: “A mediados de Mayo de 2020, cuando regían las medidas restrictivas por la pandemia, la denunciante visitó al presidente en la Quinta residencial de Olivos -guardando con todos los protocolos de rigor- y con el único propósito de que el presidente realice gestiones tendientes a desarrollar estrategias en miras de mejorar la Industria Audiovisual”.

Posteriormente refiere: “El 27 de julio de 2021, el Diputado Nacional Fernando Iglesias, en una clara actitud de absoluta misoginia, escribió un Twit que tenía fotografías de mujeres que realizaron visitas a la quinta presidencial por razones laborales, entre las que se encontraba la imagen de la suscripta”.

En la denuncia “se solicita especialmente la competencia del Sr Juez Federal y que se soliciten los respectivos desafueros a la cámara respectiva” además de que “se ordene a los encartados que se abstengan de realizar comentarios con relación a la denunciante en ningún medio de comunicación” y “la Inhibición general de bienes de ambos imputados hasta cubrir la suma de 30 millones de pesos o lo que la justicia estime oportuno para cubrir los eventuales daños y perjuicios que se deriven del ilícito que se denuncia”.

“Son varias denuncias”, explicó Fernando Burlando en un móvil con Intrusos y agregó: “Lo que primero se hizo fue intimar a los responsables de los ataques a través de cartas documento”. Además, dijo que recurren a la Justicia porque “desde nuestro punto de vista, estas personas el delito que cometen en abuso de autoridad emparentado con situaciones de violencia psicológica para con el género”.