"Ese abrazo falso": Twitter explotó con la pelea de Esperanza y Jessica en "La Voz Argentina"

miércoles, 4 de agosto de 2021 00:03

Se picó y se picó en "La Voz Argentina" con la performance fallida y el pase de facturas entre Esperanza Careri y Jessica Amicucci del team Mau y Ricky Montaner.

Cantaron Love on top y el jurado señaló que lo hicieron "cada una por su lado", sin coordinación ni armonía. A Mau y Ricky los decepcionó la situación y destacaron que para ellos "esta iba a ser la mejor batalla y no lo fue".

En la tensión en el escenario, Jessica quiso hacer su descargo: "Fue muy difícil realmente; honestamente trabajar con ella. Hubo dos ensayos en los que ella no quiso cantar. Y yo, aunque esté enferma, voy y canto igual. Fue muy duro". Esperanza no se quedó callada: "la verdad, soy muy alérgica y cuando llegué a Buenos Aires estuve sin voz. Feli, que era la que nos asesoraba, me dijo: "prefiero que no cantes en estos primeros ensayos, porque después tuvimos dos más, para que estés bien después. Lo único que hice fue repasarla pero marcarla. Le dije de repasarla pero no quise hablar conmigo".

Esperanza fue elegida para continuar en el team y en el último momento, Ricardo Montaner optó por robar a Jessica. Ambas se encontraron fuera de escenario y se dieron un abrazo que terminó de hacer explotar Twitter, que hace que el programa sea trending topic cada vez que se emite. ¿Creyeron que firmaron la paz?

Mirá algunos de los posteos:

Cantaron para el ogt juntas, y cuando terminaron una buchoneo a la otra q no había ensayado como corresponde y ñañaña. MauyRicky se enojaron y eligieron a la otra, y montaner se robo a la buchona, pq siempre barro nunca inbarro. pic.twitter.com/qIAU28DfbP — Débora Novello uD83DuDC9A (@DeboraNovello) August 4, 2021

Que abrazo más falluto JAJAJA #LaVozArgentina — NovelasARyBR (@NovelasARyBR) August 4, 2021

La Voz Argentina en este momento pic.twitter.com/3xL2sgIlmO — Gaston Aren (@ArenGaston) August 4, 2021