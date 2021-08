Canción desprolija, desacuerdos y llanto: "La Voz Argentina" tuvo su batalla más picante

miércoles, 4 de agosto de 2021 00:00

Las batallas de "La Voz Argentina" venían tranquilas hasta este martes. Dos cantantes del team Mau y Ricky Montaner, dueñas de voces espectaculares, sacaron los "trapitos al sol" tras una performance deslucida.

No hubo miembro del jurado que no pusiera en evidencia que Esperanza Careri y Jessica Amicucci cantaron Love on top "cada una por su lado", sin coordinación ni armonía. A Mau y Ricky los decepcionó la situación y destacaron que para ellos "esta iba a ser la mejor batalla y no lo fue".

Esperanza y Jessica son muy talentosas uD83DuDC4F pero al cantar se olvidaron de que la batalla es un dúo uD83DuDE2C y dejaron que los conflictos personales subieran al escenario con ellas uD83DuDC4E ¿Qué decisión tomaron Mau y Ricky? uD83DuDC40 ¡Descubrilo acá! ?? #LaVozArgentina https://t.co/cjbeFtAHLZ — La Voz Argentina (@LaVozArgentina) August 4, 2021

En la tensión en el escenario, Jessica quiso hacer su descargo: "Fue muy difícil realmente; honestamente trabajar con ella. Hubo dos ensayos en los que ella no quiso cantar. Y yo, aunque esté enferma, voy y canto igual. Fue muy duro". Esperanza no se quedó callada: "la verdad, soy muy alérgica y cuando llegué a Buenos Aires estuve sin voz. Feli, que era la que nos asesoraba, me dijo: "prefiero que no cantes en estos primeros ensayos, porque después tuvimos dos más, para que estés bien después. Lo único que hice fue repasarla pero marcarla. Le dije de repasarla pero no quise hablar conmigo".

La batalla entre Esperanza y Jessica decepcionó a los coaches uD83DuDE14 y ellas dieron su opinión sobre lo que sucedió uD83DuDDE3 Mirá el tenso momento que se dio en #LaVozArgentina pic.twitter.com/F7x5I1iQzZ — La Voz Argentina (@LaVozArgentina) August 4, 2021

Tras el cruce, fue evidente que el descargo y la actitud de Jessica no cayeron bien en los hermanos Montaner que le reprocharon que "cantó sola" y su actitud ante Esperanza. Por eso, decidieron salvar a la cantante a la que le advirtieron que "no ganó sino que sigue en el team siempre y cuando cambie de postura. Sino a la próxima, se va. Palabra".

Pese a las lágrimas de Jessica, cuando estaba saliendo del estudio, Ricardo Montaner pidió "robarla" y seguirá en competencia. ¿Mejorará la relación?