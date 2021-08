"Lo sé, señor": corrigieron a Soledad Pastorutti por "La Voz Argentina" y reaccionó

martes, 31 de agosto de 2021 00:12

Este lunes, el Team Soledad se lució en "La Voz Argentina" y en la edición en la que quedó eliminado Patricio Mai hubo de todo. La expectativa vino desde el arranque con la interpretación de "Digo la Telesita", que conectó al público con una versión power folclórica.

En las redes sociales, el programa fue trending topic y los comentarios y posteos fueron tanto en positivo como en todo lo contrario. Soledad, muy activa en Twitter, no dudó en responder a una crítica. El usuario "El Editor" posteó arrobándola: "Sobre el tema que cantaron hoy: La Telesita era una joven santiagueña del siglo XIX (Telésfora) que amaba bailar y murió quemada. Según la tradición, la gente organiza "telesiadas" bailes rituales en su honor, para pedirle milagros. #TeamSoledad @sole_pastorutti".

La cantante tomó la posta y cerró polémica, en seco: "Lo sé señor editor y lamento no haberlo explicado en TV. Sí lo hice con mi equipo!!! Gracias" y sumó emoji de besos.

No es la primera vez que Soledad es criticada por lo que dice o lo que no, en el programa. Mercedes Morán la señaló por la pronunciación y la exparticipante Jéssica Amicucci la señaló por no haberla defendido de lo que ella consideró maltrato de parte de Ricky Montaner.

Lo cierto es que Soledad cerró la noche con tres integrantes en su Team, todos con un fandom impresionante: Francisco Benitez, Luna Suárez y Alex Freidig.