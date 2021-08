"Cortá por Lozano" apuesta a un nuevo formato para recuperar rating

martes, 31 de agosto de 2021 00:00

Vero Lozano siempre confesó que el rating la obsesiona. Y en los últimos meses no ha logrado mantenerse como lo más visto en su franja ya que, en la vereda de enfrente, Darío Barassi logra quedarse con la audiencia con su "100 argentinos dicen".

Es así que la producción del programa busca darle un giro al magazine de las tardes y recuperar la atención de la audiencia. Según MTelevisor, un formato de juegos con famosos sería la nueva apuesta. Se trata de una propuesta extranjera que se vincula con la música.

Se sumaría como segmento al programa que perdió terreno tras dejar de lado las "anécdotas" de sus panelistas y los sketchs con famosos. ¿Le funcionará? Lo cierto es que pronto dejaría de tener a Barassi como competidor, si se cumple lo que vaticinan.

La idea, de acuerdo a lo que adelantaron en "Intrusos", es dejarle un buen piso de rating a "Telenoche" que pierde frente a Telefe, con lo que el sanjuanino comenzaría a las 18:30 hs.

Se viene "Hercai"

Llegó una de las noticias más esperadas para los seguidores de las novelas turcas de Telefe. "Hercai" llegará a las tardes del canal y habrá movimientos en la grilla.

Es que iniciará el lunes 6 de septiembre a las 16:30 hs., con lo que se reubicarán los horarios. Hasta ahora, a las 15:45 hs. comienza "Dulce ambición", a las 17 hs. "Züleyha Tierra Amarga" y a las 17:45 hs. iniciaba "Guerra de Rosas", que esta semana se despedirá. ¿Reubicarán Züleyha? Recordemos que se trata de la novela más vista de la tarde y la tendrá más tiempo en pantalla ya que actualmente se graba la cuarta temporada.

Además, el fandom no consiguió que "Hercai" llegara a las noches de Telefe como lo habían pedido en Twitter, aunque eso no quiere decir que, como "Fuerza de Mujer" no llegue a tener su espacio en el Prime Time.