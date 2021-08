La Voz Argentina: ya están los semifinalistas del Team Montaner

lunes, 30 de agosto de 2021 09:39

Fue una competencia muy intensa y muy difícil para la elección. Este domingo, fueron los cuartos de final del "Team Montaner" en " La Voz Argentina" y 4 participantes ya pasaron a la ronda de semifinales.

Hasta esta instancia llegaron los hermanos Denis y Axel Ortiz, Steffania Úttaro, Ezequiel Pedraza, Ignacio Salá y Jacinta Sandoval. Después de su actuación, la votación final la tuvo el público.

Los primeros en actuar fueron los hermanos Denis y Axel Ortiz quienes interpretaron "Creo en ti" y se llevaron los elogios del coach. "Ojalá que la gente los apoye porque son grandes profesionales", expresó Ricardo Montaner.

Luego fue el turno de la venezolana Steffania Úttaro quien cantó "Será", del mismo Ricardo Montaner. "Fue un momento muy fuerte cuando me cantó la canción en el ensayo", señaló Montaner quien reconoció que no pudo "evitar llorar porque hubo muchas emociones juntas, me trajo muchas emociones juntas del país de donde traje a mis hijos. Te quiero dar las gracias, me has regalado un momento extraordinario. Hiciste unas cosas que son irrepetibles, muy tuyas".

Ezequiel Pedraza cantó "Volver a amar" y también recibió lindas palabras del coach quien destacó que él con la balada se luce. "Te das el lujo de hacer las cosas que haces. Es el terreno en el que mejor navegas, te queda espectacular. Tienes un camino hacia adelante infinito. Agradezco el carácter que tienes, siempre respondes con una sonrisa y vas para adelante. Ojalá que la gente sienta y sepas las cualidades que tienes", manifestó Montaner.

El penúltimo fue Ignacio Salá quien cantó "La Saeta" y también recibió palabras de apoyo de Montaner quien destacó que tiene muchos atributos en su voz y que es un orgullo tenerlo en sus filas. "Este muchacho ejerce influencia cuando canta", destacó el coach.

Finalmente actuó Jacinta Sandoval quien fue aplaudida por su "energía espectacular". Por su talento, Montaner señaló que la admira por su capacidad de amoldarse a cualquier género. "Entendiste que existe la necesidad de comprobarle al público que existe calidad", subrayó.

Los 5 participantes fueron sometidas a la votación del público y finalmente se conoció quien pasó a la siguiente instancia. Los concursantes que fueron elegidos por el público para seguir en el certamen fueron Steffania Úttaro, Ezequiel Pedraza, Ignacio Salá y los hermanos Ortiz. Quien quedó en el camino fue Jacinta Sandoval quien varias veces fue tendencia en Twitter por su gran parecido a Calu Rivero.