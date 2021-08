Juana Viale anunció el final de su cuarentena y lo hizo con una foto jugada y al desnudo

lunes, 30 de agosto de 2021 18:44

Juana Viale regresó al país luego de estar en Francia, donde fue a acompañar a su hija Ámbar Benedictis, quien fue a instalarse a aquel país. Como lo indica las normas de Provincia de Buenos Aires, quienes lleguen desde el exterior deben aislarse al menos 4 días en un hotel para evitar el contagio de Coronavirus.

En este contexto, la nieta de Mirtha Legrand anunció en su Instagram que terminó con el aislamiento y lo hizo de una manera muy particular. “¡¡Buen día!! Me voy a casa, no más hotel! #día4?, escribió la actriz en su cuenta oficial.

Además compartió con sus seguidores una fotografía desde la habitación en la que aparece posando en la cama sin nada de ropa, jugada y al borde de la censura, lo cual enloqueció a sus fans y cosechó cientos de likes y comentarios de apoyo.

Ahora, Juana deberá pasar tres días más de cuarentena desde su hogar.}

La actriz ya había expresado su queja al respecto en la comunicación que tuvo al aire en el programa en el que regresó su abuela a la pantalla de El Trece.