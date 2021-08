"Hercai" finalmente llegará a las tardes de Telefe y cambian los horarios

lunes, 30 de agosto de 2021 16:49

Llegó una de las noticias más esperadas para los seguidores de las novelas turcas de Telefe. "Hercai" llegará a las tardes del canal y habrá movimientos en la grilla.

Es que iniciará el lunes 6 de septiembre a las 16:30 hs., con lo que se reubicarán los horarios. Hasta ahora, a las 15:45 hs. comienza "Dulce ambición", a las 17 hs. "Züleyha Tierra Amarga" y a las 17:45 hs. iniciaba "Guerra de Rosas", que esta semana se despedirá. ¿Reubicarán Züleyha? Recordemos que se trata de la novela más vista de la tarde y la tendrá más tiempo en pantalla ya que actualmente se graba la cuarta temporada.

Además, el fandom no consiguió que "Hercai" llegara a las noches de Telefe como lo habían pedido en Twitter, aunque eso no quiere decir que, como "Fuerza de Mujer" no llegue a tener su espacio en el Prime Time.

Sobre "Hercai", está protagonizada por Akin Akinozu y Ebru Sahin, la serie cuenta la historia de Reyyan (Sahin), una joven heredera de la familia Sadoglu, una de las más opulentas y acaudaladas de la región de Midyat, en la provincia de Mardin. La muchacha, de lo más risueña, no tarda en enamorarse de Miran Alambey (Akinozu), un apuesto hombre que quiere casarse con Reyyan para estrechar lazos entre su familia y la de la joven.

Sin embargo, las intenciones de Miran ocultan un turbio secreto: un deseo oculto de venganza por parte de la familia del muchacho, que sale a la luz después de la noche de bodas. Es entonces cuando todo explota para Reyyan, que cae en desgracia y es repudiada incluso por su propia familia. Miran, sin embargo, tratará de ayudarla y se fraguará así una historia de amor imposible entre ambos.

Esta historia se basó en la novela escrita por Sümeyye Koç en el año 1995. La serie tiene un total de 69 episodios que están divididas en tres temporadas, cuya primera emisión en su país de origen fue el 15 de marzo de 2019 y culminó el 25 de abril de 2021. A raíz de que este drama es un rotundo éxito en los países donde se transmite, te damos a conocer quiénes son los actores que participan en esta producción y a qué personajes dan vida.