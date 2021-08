Guerra de Rosas, últimos capítulos: Gülru fue descubierta y Gülfem prepara una nueva venganza

lunes, 30 de agosto de 2021 00:28

Momentos muy tensos se vivirán en los últimos capítulos de Guerra de Rosas por Telefe. Gülru venía disfrutando una venganza lenta y dolorosa contra Gülfem a partir de una persona infiltrada en el taller de esta última que le pasaba todos los datos directamente a su secretaria Selin.

Esto le permitió conocer que para salir de la quiebra de su taller iba a apelar a vender todo, incluido su auto. Precisamente gracias a esto pudo adquirir su coche sin que Gülfem lo supiera con anticipación y disfrutó la peor venganza: ver cómo su archi-enemiga iba perdiendo todo su poder.

Sin embargo, lo que tramó como una gran venganza se desplomó en cuestión de segundos cuando Tibet escuchó las directivas que hizo Gülru a Selin: "Por favor dile a la espía que está en el taller de Gülfem que nos informe si ella puso a la venta algunas de sus pertenencias. No importa lo que sea. Tengo que enterarme si ella pone algo a la venta. Y recuerda tienes que relajarte".

Estas palabras las escuchó Tibet por el altavoz del celular de Selin y a ella le pidió que le hable "de la espía que tienen en el taller de Gülfem". Una vez conocida toda la verdad, Tibet irá directamente a contarle todo a Gülfem: "Gülru supo lo de tu auto, porque tiene una espía dentro de tu taller. Tu asistente trabaja para Gülru".

Al ver que todo se venía abajo, Silin advierte a su jefa lo que pasó: "el señor Tibet se enteró de todo. Quien quiera que me reemplace, la asignará para vigilarla. Si la protección del señor Tibet hacia Gülfem se basa en los hechos que suponemos, estará del lado de ella y no de usted".

Frente a esto, Gülru es categórica: "te doy una semana, será mejor que averigues que clase de relación tiene tu tío con ella".

Por otro lado, Gülru se niega a hacer un aporte económico para apoyar al gimnasio. "Con nada los voy a apoyar", señaló al momento de recibir la propuesta de inversión. Pero ella responde contundente: "no me interesa salvar al gimnasio. Asi que no habrá más inversiones. No me interesa este lugar".