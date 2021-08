Doctor Milagro, Segunda Temporada: tomaron una drástica decisión y varios dicen adiós

lunes, 30 de agosto de 2021 00:00

Es sin dudas la novela éxito del momento en la Argentina. Doctor Milagro mantiene cautivo a los seguidores que noche a noche no quieren perderse cada una de las historias que allí se cuentan. Las tramas atrapan no solo entorno a Ali Vefa (Taner Ölmez), el joven residente de cirugía con autismo, sino también alrededor de los otros personajes como los doctores Ferman (Onur Tuna), Nazli (Sinem Ünsal) y Doruk (Hakan Kurtas), entre otros.

La semana pasada, la salida de la doctora Ferda (Seda Bakan) sacudió al fandom que no esperaba que algo así ocurriera. Es que la joven ingresó al staff en la Segunda Temporada y su buena repercusión con los seguidores se daba no solamente en la Argentina sino en cada país donde se emite. Incluso en su país de origen, Turquía, la salida de la figura generó una ola de reclamos pidiendo para que regresara. Sin embargo no se dio.

Ahora se vienen nuevos cambios de la mano de los personajes. Si bien ingresará una nueva protagonista en los próximos días, hay algunos que abandonarán la ficción, incluso muy queridos por todos los seguidores. Pero ¿eso será ahora o más adelante?

Este domingo, en Doctor Milagro el Adelanto, se conoció lo que pasará en el Hospital Berhayat en los próximos días: se tomará una decisión drástica y se despedirá a varias figuras, entre ellos algunos médicos reconocidos.

Todo se desencadena cuando Tanju confiesa que se perdió el juicio que había contra el hospital por un mala praxis y de esta forma tendrán que pagar 2 millones de libras turcas. "No hay forma para pagar esta cantidad", aseguró Beliz (Hazal Türesan) a lo que Adil (Reha Özcan) le dio una solución: "hay que hacer recorte de personal, tendremos que despedir algunas personas. Ferda tal vez presintió que esto iba a pasar".

Ante esto, Tanju (Murat Aygen) nombra como jefe de cirugía a Ferman y luego le pide que tome la decisión de elegir qué cirujanos y residentes deberán irse del hospital. La decisión más dura será cuando tenga que decidir cuál de sus 4 residentes (Ali, Nazli, Doruk o Demir) debe ser despedido.

Paralelamente algunos de ellos se anotan como candidatos a irse: Ali comete un error con una paciente sobre la que hace un mal diagnóstico; Nazli se ve afectada en su rendimiento por su desamor con Ali; y Demir (Firat Altunmese) no logra repuntar como cirujano y la empresa de su padre le genera cada vez más atención.

¿Ferman se animará a despedir a alguno?, ¿quién se irá?. Habrá que estar atentos a los próximos capítulos...