Darío Barassi sobre la posibilidad de estar con otro hombre: "estoy para probar"

lunes, 30 de agosto de 2021 12:32

Este domingo en 100 Argentinos Dicen, Darío Barassi se enfrentó a una pregunta inesperada y la respuesta sorprendió a todos. En la edición "Famosos" del programa, tuvo como invitado a Guido Süller quien se animó a tirarle un lance y el sanjuanino no esquivó.

Sucedió cuando el conductor mostraba la foto que tiene el invitado en su celular y lo elogió por el físico. Ante esto, él le devolvió con una pregunta que lo descolocó: "¿vos nunca probaste con chicos?". A esto Barassi contestó con otra pregunta: "¿si me comí un pibe?. No, pero si querés lo hacemos".

Luego Barassi agregó: "estoy para probar para ver qué pasa. No me terminé de tentar".

Ante esto, Süller volvió a subrayar que "en la vida hay que probar" y le cuestionó: "sino ¿cómo sabes que no te gustan?". Al escuchar esto, el sanjuanino le consultó si estuvo él con muchas mujeres y el hermano de Silvia Süller aseguró que sí pero "caada vez me gustaba un poco menos hasta que me gustó un poco más lo otro, no sabes lo que es".

"Igual si vas conmigo te va a gustr cada vez un poquito menos. No sabés lo que es. No se si se nota pero en bolas no estoy bien", lanzó Barassi entre risas.

Mirá el video con la propuesta