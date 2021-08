Pampita debió explicar por qué lleva a su bebé a la televisión

martes, 3 de agosto de 2021 19:17

La modelo volvió a trabajar luego de 11 días de reposo tras haber sido mamá y en varios programas de espectáculos la criticaron por llevarla con ella siendo recién nacida y por no respetar su licencia por maternidad. Este lunes, Pampita volvió a la conducción de Pampita Online y también a su función en el jurado de La Academia, donde mostraron imágenes de Ana en el camarín y Marcelo Tinelli la tuvo en brazos.

Ante las críticas, la modelo debió salir a explicar por qué debe llevarla a su trabajo y aclaró que cuando ella está al aire, la bebé está con su papá.

“La llevo porque tengo el viaje desde mi casa hasta Don Torcuato, que es de una hora, después otra hora de maquillaje y peinado, y dos horas de programa. Son cuatro horas en total”. A su vez aclaró que “yo no la quiero dejar en casa cuatro horas porque quiero estar a disposición por la lactancia”, dijo en un móvil de Los Ángeles de la mañana.

Además, la modelo contó que amamanta a su hija “hasta último momento” mientras la terminan de producir para salir al aire. "Roberto se queda en el camarín con la beba durante las dos horas del programa y después, a la vuelta la tengo conmigo otra vez”.

“Cuatro horas, cuatro horas y media, es mucho tiempo sin tenerla. Es chiquita”, sostuvo Pampita.

Por su parte también aclaró que en el camarín, Ana “tiene su cuna, el cambiador, el cochecito. Todo como si fuera una habitación de bebé. Así que me acompaña”. Y no dejó pasar la oportunidad para referirse a quienes la critican mencionando que “está bueno que cada uno disfrute su maternidad a su manera y que no hay modelos a seguir: Está muy bien la que está cansada, la que se siente mal anímicamente, la que se ve mal físicamente, porque el cuerpo tarda mucho en volver a ser lo que era. Y no es el momento de fijarse en eso”.