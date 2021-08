Pablo Echarri bancó a Florencia Peña: "indigna ver tanto hdp suelto"

martes, 3 de agosto de 2021 11:31

Con un mensaje corto y contundente, Pablo Echarri se expresó este martes en la mañana en las redes sociales "bancando" a Florencia Peña. La conductora de Flor de Equipo (Telefe) había expresado este lunes su malestar por las agresiones que recibió vía redes sociales tras visitar al presidente Alberto Fernández, en mayo del año pasado, en la Quinta de Olivos.

La actriz usó ayer parte de su programa para hacer un fuerte descargo ya que habían depositado en ella fuertes calificativos, y denigrantes, diferentes personas a través de las redes sociales, especialmente Twitter.

“Después de seis días de una operación hacia mi persona, me pregunto: ¿Por qué conmigo? Si estuvieron tantos hombres importantes pidiendo lo mismo. Tantos productores importantes, tantos hombres importantes. ¿Yo tengo hoy que salir a a aclarar que no soy el gato del Presidente? ¿Yo tengo hoy que salir a aclarar en mi programa que no soy la petera del Presidente?”, lanzó Florencia.

“¿Tengo que salir a aclarar que no soy el gato? ¿De verdad? Después de 40 años de trabajar, ¿tengo que salir a aclarar que no dependo de nadie? Llegué hasta acá sin la ayuda de nadie. No necesito nada de nada. Soy una mujer absolutamente independiente, absolutamente valiente. ¿Qué les pasa? ¿Por qué me operan a mí? Me mandan el call center durante seis días con el hashtag #LaPeteraDelPresidente. ¿A mí? ¿De verdad? ¿Tan poco inteligente se cree que es la gente?”, agregó con furia.

Tras este fuerte descargo, este martes, Pablo Echarri usó su cuenta de Twitter para expresar su respaldo a Florencia Peña. Al respecto publicó arrobando a la actriz: "Realmente indigna ver tanto hdp suelto. Te banco siempre".

Realmente indigna ver tanto hdp suelto.

En más de una ocasión Pablo Echarri y Florencia Peña coincidieron en sus pensamientos políticos y su inclinación hacia el Kirchnerismo al que defienden. Ambos destacaron que comulgan con el oficialismo y eso genera cierto rechazo por parte del grupo de los argentinos que está en contra de este sector político.