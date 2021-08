"No duermo…": elogiaron y atacaron a Soledad Pastorutti por una batalla en "La Voz Argentina"

martes, 3 de agosto de 2021 00:30

Soledad Pastorutti tuvo una noche complicada en "La Voz Argentina" con la emisión de la batalla entre Lucas Oviedo y Francisco Benitez, el concursante que tiene dificultades para hablar por tartamudez pero que al momento de cantar, no tiene problemas y explota un marcado talento.

Tras interpretar "Sin principio no final", de Abel Pintos, la interpretación del dúo causó sensación y todos los jurados los aplaudieron de pie. Sin embargo, la Gringa de Santa Fe confesó que su debilidad es Francisco y lo eligió para seguir en el equipo. Sin embargo, y pese a su desempeño, Lucas "no fue robado" y no sigue en el certamen.

Lucas y Francisco cantaron una canción de Abel Pintos con mucha impronta ?uD83CuDF1F Los coaches quedaron profundamente emocionados por esta interpretación uD83EuDD7A ¡Mirá cómo fue esta increíble batalla! uD83DuDC47 #LaVozArgentina https://t.co/vt4084Nmjv — La Voz Argentina (@LaVozArgentina) August 3, 2021

En Twitter, Soledad contestó a varios de sus seguidores que destacaron que estuvo ante una situación compleja pero otros destacaron que actuó por "lástima" y que no impulsó a sus compañeros a que robaran a Lucas, dándole permanencia en el programa.

uD83DuDE33 no es mi decisión y no es Justo presionar a nadie … el respeto ante todo … creo que tu problema es otro https://t.co/haodV4z4RI — SOLEDAD (@sole_pastorutti) August 3, 2021

"No duermo… ayudame", le respondió a un seguidora que le dijo: "¿Cómo duerme la @sole_pastorutti después de una elección como ésta? Qué difícil, hermana". Y sobre la presentación de los cantantes marcó: "Son tan buenos los dos que generaron mucha emoción!!!".

A una usuaria que disparó: "Lástima que no le pusiste una onda para que lo robaran (a Lucas)... Das vergüenza", la Sole expresó: "no es mi decisión y no es justo presionar a nadie… el respeto ante todo… creo que tu problema es otro".

Sobre la elección de Francisco, defendió: "Es muy bueno interpretando!!! Me emociona!!!". Seguidamente, mantuvo su postura ante un fuerte mensaje de una fan que le dijo: "Qué gran error @sole_pastorutti enfrentarlos. Tus dos mejores cantantes para enfrentar a cualquiera. Ojalá el resto pierda por no haber robado a Lucas. Juro que llore de bronca".

La cantante expresó: "Te respeto pero ambos cantaron lo que eligieron y los mejores se miden con los mejores… ambos brillaron por eso".