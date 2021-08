Lo que pasó: una semana intensa en Züleyha Tierra Amarga, segunda temporada

domingo, 29 de agosto de 2021 00:00

Züleyha, Tierra Amarga tuvo una semana intensa y cautivó en las tardes de Telefe. Hubo momentos marcados por el reencuentro, una decisión firme por amor, la venganza y el dolor por la partida de un querido personaje.

Desde este lunes 23 de agosto hasta el viernes 27, la exitosa serie turca tuvo su momento máximo con la muerte del padre de Müjgan (Melike Ipek Yalova), que decidió quitarse la vida al no soportar las presiones de extorsiones, que lo llevaron a poner en venta su amado hospital.

A principios de la semana anterior, Yilmaz (Ugur Günes), una vez que se enteró, se mostró dispuesto a recuperar a Züleyha (Hilal Altinbilek), reflotar la pasión y el amor. Tras un encuentro, él le pide a Züleyha: "no te alejes de mi".

En ese momento ella le recrimina y le recuerda que él eligió irse mientras ella buscó salvarle la vida dejando su felicidad de lado. "Me casé con Demir para así salvarte la vida. Sacrifiqué mi vida para que tu pudieras vivir Yilmaz, y tuve que soportar este infierno", agregó Zuleyha y le lanzó: "¡No conocías a la Züleyha que arriesgó todo para estar contigo? ¿Que se enfrentó a la muerte por tí, que sólo quería estar a tu lado?".

Nada queda ya por demostrar y deciden continuar juntos. Por supuesto, hay alguien que saldrá lastimado. Müjgan, quien le declaró que está profundamente enamorada de Yilmaz, sospecha que algo no está bien pero no imagina lo que sucederá.

Y tenía razón. Yilmaz saltó un muro y entró a la hacienda, pese a los intentos de reforzar la seguridad, dispuesto a terminar una charla con Züleyha que deja en claro su decisión de no ir más contra sus sentimientos. Su arriesgada jugada se verá afectada por un hecho que movilizará todo.

Al llevarla hacia el invernadero, tras amenazar con su arma a los empleados, Yilmaz (Ugur Günes) le dijo a Züleyha (Hilal Altinbilek): "Mi vida es una pesadilla. No puedo sacarte de mi mente. Sé lo que pasaste por mi culpa y sufriste mucho por mí. Que no te casaste por ambición; me equivoqué. Nosotros decidiremos cuando terminará esta historia (insinuando una huida)".

En la tensión del momento, ella le recuerda: "estoy casada; llevo en mi vientre a su hijo. ¿Me aceptarás?". Yilmaz, no dudó: "acepto a ese bebé y también al niño (Adnan). Ambos son bienvenidos. Pero tienes que decidir".

Züleyha no olvida a la doctora Müjgan: "¿Qué hay de tu matrimonio? Ya es tarde; ya es tarde. ¿Construiremos nuestra felicidad sobre el dolor de una mujer? Vete. Se acabó, olvida y se feliz". Pero él está determinado a terminar con su matrimonio y llama a su esposa para que vaya a la casa a hablar.

Nerviosa y asustada, Müjgan acude y teme lo peor. Aunque él le niega que no le pasó nada a su padre, el destino les da vuelta la página. Al sonar el teléfono, Yilmaz recibe la noticia que su suegro atentó contra su vida y está muy grave.

Por el shock, no puede decirle nada sobre sus sentimientos y su decisión de separarse a la joven. En diálogo con su padrino, Yilmaz conocerá que a su suegro lo atormentaba que lo recordaran como "un criminal" por "el único error de su vida" y se entera de los chantajes. Incluso, que el hombre los relacionaba a su familia política.

En el capítulo que se emitió el pasado miércoles, Müjgan junto con Yilmaz pudieron pasar la habitación donde estaba su padre acostado luchando por vivir. Llorando, Müjgan acaricia a su padre y desesperada pregunta una y otra vez: "¿Papá por qué lo hiciste?". En ese instante su padre despierta y pregunta por Yilmaz. "Acá está papá, a tu lado", le dice su hija. "Tú eres un buen hombre, Müjgan queda a tu cuidado, no la hagas sufrir, lo juras?", a lo que Yilmaz responde: "Si lo juro", y esas fueron las últimas palabras que escuchó su suegro y murió.

En el entierro, Müjgan está deshecha y no puede consolarse con que su padre está en un lugar mejor. El padrino de Yilmaz le dice que eleve una oración por su suegro para que descanse en paz. "Haré algo mejor por su alma, padrino", insiste, ante la tumba.

El joven comenzará su búsqueda de justicia para saber quién extorsionaba a su suegro. También llega a un hasta un hombre y su banda para recuperar fotos. "Me darán todas las fotografías, los negativos y las que aún no has revelado", dice Yilmaz, enceguecido y a los tiros. "Le juro que ya no hay más", le responden.

En tanto, Yilmaz le confiesa a Müjgan que su papá estaba agobiado por deudas y eso lo habría motivado a quitarse la vida. "No, mi padre no tenía ninguna deuda... ¿Con quién? Dime", responde contrariada. "Eso no lo sé pero por esa deuda puso en venta el hospital", destaca él. "¿Mi padre puso en venta el hospital que tanto trabajo le costó construir?", cuestiona ella. "Por desgracia", sentenció su esposo.

Este viernes se pudo ver como la joven, en un momento a solas en la estancia, recordó todo lo vivido con Yilmaz, con gran nostalgia como si se tratara de una vida pasada y con dolor por su presente. A su vez, el joven también recordó a la bella chica y se lamentó por no poder tenerla. Tras esa sintonía que hubo entre ambos el próximo lunes el acercamiento se hará realidad pero no como los seguidores de la novela esperan.

Por otro lado, Hunkar sigue buscando recuperar a su hijo. Le insiste a la fiscal para que intervenga para la liberación de Demir (Murat Ünalmis). "Si su hijo es inocente, no dude que lo voy a demostrar. Si usted me permite, me gustaría darle un consejo. Aunque su hijo sea inocente, es necesario que cumpla ciertas reglas. Después de atacar a los guardias y escaparse de la cárcel, se coloca en una posición difícil. Si alguien no controla su conducta, podría enfrentar consecuencias que ni siquiera se imagina", aseguró la fiscal.

Hunkar prometió hablar con Demir para que se tranquilice y colabore para poder recuperar la libertad.