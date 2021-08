Fuerza de Mujer: se conoció la dura historia detrás de la actriz que interpreta a Sirin

domingo, 29 de agosto de 2021 00:00

Sirin es la villana de una de las historias más vistas en Argentina, Fuerza de Mujer. El personaje es muy fuerte en cuanto a lo que representa, ya que lleva una personalidad tóxica y problemas psicológicos. Es un personaje que genera amores y odios, muchos la quieren pero también hay quienes no comparten su historia.

Quien está detrás de Sirin es Seray Kaya quien carga sobre sus hombros un camino duro hasta llegar a la actuación y quien hoy alcanzó una fama internacional incomparable, debido al éxito que generó la novela alrededor del mundo.

Seray tiene 30 años y se define como una persona tranquila y hogareña, algo muy contrario al personaje que en encarna en "Fuerza de Mujer".

“Me encanta estar en casa, a veces me paso todo el día escuchando música y jugando con mis tres perros: Pablo, Jack, Pied. También los llevo de campamento porque me gusta la naturaleza”, contó la actriz a la prensa. En su lado laboral, se mostró orgullosa de su trabajo y afirmó: “Es el papel de mi vida”.

La actriz turca sacó a la luz el duro camino que tuvo antes de ser reconocida. Empezó a trabajar para una peluquera a los 14 años y se quedó hasta los 22. Se desempeñaba maquilando a artistas y, aunque amaba lo que hacía, descubrió que le fascinaba la actuación. Por ello estudió durante cuatro años en el Centro Cultural Sadri Alisik, una escuela de teatro.

“Los fines de semana también asistía a cursos de actuación y me presentaba a audiciones. Estuve dos años hasta que me contrataron en la serie Huzur Sokagi, en 2012, y tuve que dejar mi trabajo”, contó Seray. “He trabajado duro para llegar tan lejos y he sido recompensada. Me siento agradecida”, añadió.

Ama maquillar y así es como contó que “a veces maquillo a mis compañeros en las grabaciones y entonces me doy cuenta de que lo echo de menos. Tengo planes para lanzar mi propia marca de belleza, estoy esperando el momento adecuado”, añadió la actriz.

La joven reveló a través de redes sociales el momento más duro que vivió. Cuando era pequeña sufrió un abuso por parte del padre de una de sus amigas.

“¡Yo también era una niña! Tenía demasiado miedo para decírselo a mi familia y guardé silencio. No soy culpable del abuso al que me ha sometido muchas veces el padre de mi amiga. Ya no tengo miedo. Seguiré siendo la voz de los demás, seré una voz para los niños que no pueden ser escuchados y que sufren abusos”, contó en una historia.