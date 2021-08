Züleyha, Tierra Amarga: avances del capítulo de este viernes

viernes, 27 de agosto de 2021 00:00

En la historia de amor de "Züleyha, Tierra Amarga", la palabra de honor pone distancia en los deseos de los protagonistas y el desafío de desenmascarar quién chantajeaba al dueño del hospital está en marcha.

Yilmaz (Ugur Günes) le había prometido a Züleyha (Hilal Altinbilek) que dejaría a su esposa Müjgan porque no podía ir en contra de sus sentimientos. Pero la muerte de su suegro y la palabra de honor de cuidar a la doctora, hacen que tenga que tomar otro rumbo.

En el entierro, Müjgan está deshecha y no puede consolarse con que su padre está en un lugar mejor. El padrino de Yilmaz le dice que eleve una oración por su suegro para que descanse en paz. "Haré algo mejor por su alma, padrino", insiste, ante la tumba.

En el capítulo del viernes, el joven comenzará su búsqueda de justicia para saber quién extorsionaba a su suegro. También llega a un hasta un hombre y su banda para recuperar fotos. "Me darán todas las fotografías, los negativos y las que aún no has revelado", dice Yilmaz, enceguecido y a los tiros. "Le juro que ya no hay más", le responden.

En tanto, Yilmaz le confiesa a Müjgan que su papá estaba agobiado por deudas y eso lo habría motivado a quitarse la vida. "No, mi padre no tenía ninguna deuda... ¿Con quién? Dime", responde contrariada. "Eso no lo sé pero por esa deuda puso en venta el hospital", destaca él. "¿Mi padre puso en venta el hospital que tanto trabajo le costó construir?", cuestiona ella. "Por desgracia", sentenció su esposo.

En eso, ella recordó que la citó para hablar en la casa, momentos antes de conocer que su papá se disparó. "Antes de que entrara esa llamada, tú me dijiste que querías hablar conmigo de algo", expresó. ¿Qué responderá Yilmaz?

Por su parte, ante un cambio de actitud, Züleyha le dice a Hunkar: "¿Demir le dijo que conectara el teléfono a la habitación?". Ella sólo podía responder llamadas en el living de la hacienda, en otra maniobra para mantenerla controlada. "Te quejaste de mí con Demir. Le dijiste que te había quitado el teléfono. ¿Crees que esto está bien?", le responde su suegra. "Esto no es nada comparado con lo que usted cree que soy capaz de hacer. Además, no tiene sentido que toque a mi puerta. No quiero que entre a mi habitación sin pedir permiso", desafía.

En tanto, Füsun sigue refugiada y protegida, aunque Hunkar la busca intensamente. "¿Crees que te encontrarán? Y si lo hacen, ¿cambiarás tu declaración?", le dicen. "No, y no olvidaré que Demir prendió fuego mi mansión", asegura quien tiene una carta muy poderosa a la mano.