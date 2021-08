Guerra de Rosas: así será el capítulo de este viernes

viernes, 27 de agosto de 2021 00:00

La historia ya va encontrando el camino final y así es como va tomando giros importantes. En el capítulo de este miércoles se vivieron varios momentos de mayor importancia. La propuesta de casamiento de Ömer y el secuestro de Mebrure en manos de Sevket.

Gülru va al encuentro de Ömer mientras recuerda el momento en que él le dijo que ya no sentía nada por ella. Llega a la habitación del hotel donde la citó y donde en su momento Ömer terminó la relación. "Aquí terminé todo y aquí voy a resucitar todo, dijo Ömer.

Así fue que entre velas él le muestra el anillo de compromiso que hace tiempo ya había le regalado y que ella se lo había quitado y vendido al terminar su historia de amor. Así es como le dijo "Te propongo ahora tomar tu mano para toda la vida porque me perdí en tus ojos para siempre", dijo Ömer y le propuso: "Te casarías conmigo?.

Gülru no aceptó y entre lágrimas le dijo: "Vienes así como así y me dices q me case contigo? Así no", dijo dolida. A lo que Ömer respondió: "Puedes luchar contra tus errores y yo te ayudare, pero si te vas de aquí te voy a dejar, no te buscare, no quiero perderte otra vez, pero esta es tu decisión, no te perseguiré, no puedo hacerlo una vez más".

Gülru no pudo resistirse y finalmente dijo que sí: "acepto hacerlo, quiero vivir contigo", le dijo mientras Ömer le colocaba el anillo de compromiso en su mano, la besó y se fundieron en un abrazo.

Momentos después, ella se pone feliz de volver a ver su anillo en su mano y junto con Ömer. En ese instante Gülru admitió que su peor error fue negarse a acceder al casamiento y le contó lo vacía que se sintió al sacarse ese anillo en aquel momento.

"Este anillo es el símbolo de nuestro amor, por favor no vuelvas a quitarte este anillo, por favor no te deshagas de él", suplicó Ömer. "No lo hare", prometió ella.

Mientras tanto, Mebrure fue secuestrada por Sevket quien la lleva atada de pies y manos en su auto hasta un sitio donde la obligará a entregar dinero por él. En tanto su hijo al llegar a casa se da cuenta que su madre no llego a casa y comenzó su preocupación.

Este viernes se vivirá un importante capítulo en el que Gülru y Ömer aún juntos, le pide que no se vaya. Finalmente se retiró luego de cenar juntos y fue hasta su casa, donde sus hermanas la esperaban, tras darse cuenta de que no fue donde debía ir. En ese momento Gülru les cuenta que se casará lo cual no fue bien tomado por las mujeres. "No me importa si me felicitan hermana, yo me casare con él", contestó con firmeza.

En la última escena de anticipo para este viernes, puede verse a Gülru que recibe un sobre de papel con una llave dentro, lo q parece ser de un automóvil. Ella se pone feliz al verlo y exclama: "hoy será un buen día y no hay nada que lo arruine".