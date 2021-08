Doctor Milagro, Segunda Temporada: se va un personaje que se ganó el corazón del fandom

viernes, 27 de agosto de 2021 00:00

Logró conquistar el corazón del fandom y muchos esperaron que fuera la mujer que lograra enamorar al doctor Ferman. Sin embargo, no será así y su salida repentina de la ficción ya moviliza a los seguidores. Ferda (Sedan Bakan), se fue de la ficción turca Doctor Milagro (Telefe).

A partir de la semana que viene ya no aparecerá en la novela que es éxito en la Argentina. Su última intervención podrá ser vista este viernes y para muchos su salida dejará gusto amargo. Es que su presencia abrió la posibilidad de un nuevo romance entre Ferman y ella, tras el alejamiento de él de Beliz, sin embargo esto no ocurrirá.

El final de su participación se da cuando descubre que fue elegida por Tanju para dirigir el Hospital Berhayat no por su talento ni su capacidad como ella creía. "Te elegí porque eres manejable. Es fácil tratar contigo. Mira ese loco de ahí (por Ferman), va a usar una vejiga en el corazón y se le ocurrió hacerlo en medio de la cirugía. No puedo controlar a Ferman y ser jefe a la vez. Pensé que ibas a ayudarme", lanzó Tanju generando un quiebre en ella.

Luego ella sale corriendo y termina llorando en la terraza donde Ferman la consuela. "Sabias que Tanju me hizo jefa a mi porque no sabe cómo controlarte a ti, ¿qué hago acá?, ¿qué estoy haciendo acá?", le pregunta y luego confiesa: "me siento muy sola y no dejo de pensar en mi padre".

Ante esto, Ferman le abrió sus sentimientos y expresó lo bien que se siente con ella: "estás haciéndome compañía. Se que no estamos de acuerdo, eres la única con quien hablo hace tiempo".

Sin embargo sus palabras no sirvieron de nada y una vez en la casa que comparte con su padre Adil, se encierra en el baño pidiendo a Dios una señal para saber si continúa o renuncia al hospital. "Lo único que quiero es irme de acá. Pero mi papá qué va a hacer. Dame una señal, ¿qué estoy haciendo en este lugar?", pidió y la respuesta la tuvo en el momento.

Al salir del baño encontró que su padre ya estaba de pie, que podía caminar por sus propios medios sin ayuda. Eso finalmente la impulsó a tomar la decisión de ya no continuar en el Hospital.

¿Y ahora qué pasará con Ferman?, ¿habrá una última charla o todo termina ahí?