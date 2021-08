Züleyha, Tierra Amarga: avances del capítulo de este jueves

jueves, 26 de agosto de 2021 00:00

Una de las historias turcas más elegida por los argentinos, se encuentra en un momento clave. Este miércoles se pudo ver momentos de tensión por la lucha entre la vida y la muerte del suegro de Yilmaz y la difícil situación de Demir preso.

En medio de la tensión por lo ocurrido con el padre de Müjgan, que se quiso suicidar, Yilmaz mantiene una conversación con su padrino: "Por qué estás triste, porque quiso suicidarse?", preguntó Yilmaz a su padrino quien le confesó: "si era culpable o no, no se, lo cierto es que quiso suicidarse. Lo peor es que lo hizo 5 minutos después de haberle dicho que tenía que responder con honor. Me siento triste. No le dije que se disparara pero lo insinué".

Por otro lado, su hija Müjgan junto con Yilmaz pudieron pasar la habitación donde está su padre acostado luchando por vivir. Llorando, Müjgan acaricia a su padre y desesperada pregunta una y otra vez: "¿Papá por qué lo hiciste?". En ese instante su padre despierta y pregunta por Yilmaz. "Acá está papá, a tu lado", le dice su hija. "Tu eres un buen hombre, Müjgan queda a tu cuidado, no la hagas sufrir, lo juras?", a lo que Yilmaz responde: "Si lo juro", y esas fueron las últimas palabras que escuchó su suegro y murió.

Por otro lado, Hunkar le insistió a la fiscal para que intervenga para la liberación de Demir (Murat Ünalmis). "Si su hijo es inocente, no dude que lo voy a demostrar. Si usted me permite, me gustaría darle un consejo. Aunque su hijo sea inocente, es necesario que cumpla ciertas reglas. Después de atacar a los guardias y escaparse de la cárcel, se coloca en una posición difícil. Si alguien no controla su conducta, podría enfrentar consecuencias que ni siquiera se imagina", aseguró la fiscal.

Hunkar prometió hablar con Demir para que se tranquilice y colabore para poder recuperar la libertad.

Ahora Müjgan enfrenta el sufrimiento y tristeza de que su madre y hermano se niegan a asistir al entierro de su padre. "Tengo tanta tristeza por la muerte de mi padre pero también porque siento que he perdido también a mi madre y estoy sola en este mundo, me siento una huérfana".

Este jueves habrá una gran emisión. En la nueva entrega, el protagonismo absoluto se lo llevará el último adiós de Müjgan a su padre y el consuelo que recibe de Yilmaz. Además ya empezó a circular en el pueblo el rumor de coimas para liberar a Demir y surge una nueva preocupación que inquietará a su madre.

Además, se conocerá quién estuvo detrás del violento robo a Gaffur y cuál es el destino de todo ese dinero que él escondía.

¿Qué pasará con Yilmaz y Züleyha cuando ella se entere de la situación de Müjgan?