Volvió Susana Giménez al país, respondió duro a las críticas que recibió y habló de su vuelta a la tele

jueves, 26 de agosto de 2021 18:58

La diva argentina decidió pasar todo el período de confinamiento por pandemia en Uruguay, incluso su recuperación por Covid. Ahora definió volver a Argentina por unos días y lo hizo en un vuelo privado que llegó hoy a Aeroparque. En ese momento, las cámaras de Los Ángeles de la Mañana la interceptaron en su auto antes de retirarse y hablaron con ella.

“La recuperación del Covid fue mucho más leve que la enfermedad”, dijo Susana entre risas, mientras acariciaba a un cachorro, cría de su famosa perra Rita. “Ahora estoy bien. Hice todos los deberes. Agradezco a toda la gente que rezó y todo lo que me decían: era puro amor y eso también me ayudó muchísimo. Estoy contenta”, agregó la diva hablando desde el automóvil que luego la llevaría a su casa.

La Su ahora debe cumplir la cuarentena de 10 días a la que están obligados todos los viajeros que llegan a la Argentina desde el exterior, por lo que recién el próximo viernes 3 de septiembre podrá salir.

En ese sentido, la cronista de LAM comparó las críticas que recibió Susana cuando el año pasado decidió irse a pasar el confinamiento a Punta del Este, con la filtración de las fotos y videos del cumpleaños de Fabiola Yañez, en la Quinta de Olivos. “No leí ninguna crítica, fue todo amor lo que leí. ¿Por qué me critican? Yo puedo ir donde se me da la gana. ¿Por qué el argentino siempre tiene que criticar o quieren encontrar la parte mala de la gente?”, puntualizó. Y mientras acariciaba el rostro del animal que tenía entre sus brazos, disparó: “¿Por qué no serán como un perro, como este por ejemplo?”.

Luego, mientras el auto de Susana comenzó a arrancar, la periodista de Ángel de Britos le hizo la última pregunta que todos querían saber: ¿Te vamos a ver en la tele este año?”. A lo que la dive respondió contenta: “Yo creo que sí. Vamos a ver. Sí, sí”, contestó confirmando aunque manteniendo el misterio.