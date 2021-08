Doctor Milagro, Segunda Temporada: los secretos que oculta Ezo

jueves, 26 de agosto de 2021 00:00

La trama atrapa cada noche a los seguidores, que todo el tiempo están interesados en saber más de su historia favorita. Doctor Milagro logró instalarse en el prime time y con esto lidera el rating de la noche por Telefe. Las historias que se entrecruzan, más allá de la que ronda entorno a Alí Vefa (Taner Olmez), el residente de cirujano con autismo y síndrome del sabio, logran mantener cautivos a los televidentes.

Ahora un personaje se lleva la atención de todos los seguidores: Ezo (Ezgi Asaroglu), la joven vecina. La chica es diseñadora y acaba de perder el trabajo por una forma de ser que causa más incertidumbre que otra cosa en los seguidores de la ficción turca. En el capítulo de este miércoles se mostró entre lágrimas, con depresión y reacia a que Ali se le acercara.

"Estoy bien, esto no es asunto tuyo, solo vete", le dijo ella a Ali a la vez que le pidió que se coma con un huevo al sartén las cartas que le llegaron por correo. Sin embargo él se resiste a dejarla sola y al escucharla llorar regresa a la habitación donde ella está acostada y le pregunta: "no puedo porque soy doctor. Se que no estás bien, me preocupa eso y no puedo dejar de pensar en eso".

"No tengo familia, ninguno de ellos es amigo mio. Tengo mucho acné en la cara, no me gustaría que me vieras así, por favor vete", le indicó pidiéndole que se vaya.

Ante esto, las preguntas de los seguidores se multiplicaron en las redes sociales. ¿Qué es realmente lo que tiene Ezo?, ¿qué oculta?, ¿tiene familia o realmente está sola?

Si bien el domingo pasado el "Chino" Leunis deslizó en "Doctor Milagro el Adelanto" que Ezo es bipolar, el problema de raíz que tiene es que padece una dura enfermedad que pondrá en riesgo su vida, aunque el médico aún no lo sepa.

Precisamente ése es su primer secreto. Ezo transita nada menos que la enfermedad conocida como meningococo, que una vez más pondrá a prueba las habilidades médicas y científicas de Alí. La enfermedad que padece es causada por una bacteria llamada "meningococo", también conocida como infección del cerebro y las membranas de la médula espinal, que le generan esos cambios en el humor y los dolores.

Pero no es el único secreto. También oculta a alguien que quiere mucho y que ahora trata de tenerla lejos: su mamá. La mujer no sabe cómo está su hija por los constantes cambios que le impiden acercarse. Sin embargo la enfermedad irá avanzando y la madre aparecerá de manera contundente para destapar los secretos y tratar de salvarle la vida.

La enfermedad y la presencia de su madre en su vida, no son los únicos 2 secretos que oculta la chica. Luego se conocerá un tercero que mantendrá a todos los espectadores atados a sus asientos.