La Voz Argentina: estallaron los memes en Twitter por Montaner

La Voz Argentina sigue marcando presencia y movilizando a todos los seguidores no sólo frente a la pantalla de Telefe sino también en las redes sociales.

Este martes, les tocó medirse en el escenario a los participantes que fueron dirigidos por Ricardo Montaner. Jacinta, los Hermanos Ortiz, Ezequiel, Bianca, Steffanía, Sergio e Ignacio mostraron su talento con canciones que prepararon con anticipación elegidas con el repertorio de su maestro.

En este contexto, poco a poco Ricardo Montaner fue convirtiéndose en Tendencia en Twitter y haciendo estallar la red con una catarata de memes que le dedicaron los seguidores del programa.

Entre las cosas que fueron centro de las bromas estuvo el look elegido por el cantante. "Se parece a mi tío con unas copas de más en el cumpleaños", dijo una seguidora en Twitter a lo que otra agregó: "el Ken Montaner no existe".

#LaVozArgentina me mata esta versión Montaner. Es un mix entre Pocho la Pantera, Cacho Castaña y mi tío al 5to día en un all inclusive caribeño. pic.twitter.com/KxVehhY5Mo — Viviana (@vivianaboutu) August 25, 2021

Mi psicóloga: el Ken Montaner no exite

Yo: uD83DuDE36#LaVozArgentina pic.twitter.com/cpnZgHSukD — Rita Da Via uD83DuDC90 (@ritadavia) August 25, 2021

Pero no sólo el look llamó la atención. También lo hizo sus argumentos y explicaciones sobre por qué elegía a uno u otro participante, en detrimento de los demás. Sus palabras no convencieron a los fanáticos que incluso recriminaron que siempre usó el mismo "discurso".

porque Montaner habla como pastor de iglesia #LaVozArgentina pic.twitter.com/FOky3ts2wJ — uD835uDD6DuD835uDD8AuD835uDD97uD835uDD8AuD835uDD93uD835uDD8EuD835uDD88uD835uDD8AuD83EuDD82 (@Piniii___) August 25, 2021

