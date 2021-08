McCartney, Starr, Smith, Elton, Taylor y Stanley despiden a Charlie Watts

martes, 24 de agosto de 2021 15:15

Ringo Starr, Paul McCartney, Patty Smith y Elton John son algunos de los artistas internacionales que despidieron con tristeza desde sus redes sociales a Charly Watts, el legendario baterista de los Rolling Stones desde la fundación de la icónica banda inglesa que falleció hoy a los 80 años en un hospital de Londres.



"Dios te bendiga Charly Watts. Vamos a extrañarte. Paz y amor a la familia", escribió en su cuenta de Twitter el exbaterista de los Beatles, Ringo Starr, junto a una foto de ambos en blanco y negro.



En tanto, Paul McCartney grabó un video que compartió desde su cuenta de Instagram donde dijo: "Es muy triste escuchar el fallecimiento de Charlie Watts, una persona muy querida. Sabía que estaba enfermo pero no que era tan grave. Mando mucho amor a su familia y condolencias a los Stones, es un gran golpe para ellos porque Charlie era una roca, un baterista fantástico. Te quiero Charlie, siempre lo haré"



Elton John, debajo de una foto donde se lo ve junto a Watts, sonrientes y jóvenes, escribió: "Es un día muy triste. Fue el baterista definitivo. El más elegante de los hombres y una compañía brillante. Mi más sentido pésame a Shirley, Seraphina y Charlotte. Y, por supuesto, The Rolling Stones".



El también baterista Roger Taylor, propulsor del sonido de Queen, expresó: "Qué triste, hemos perdido a un verdadero caballero. El inmaculado corazón palpitante de los Rolling Stones. En verdad es un día triste".



Por su parte, el guitarrista y cantante Paul Stanley, fundador de Kiss junto a Gene Simmons, se refirió a Watts como "uno de los verdaderos íconos atemporales y la columna vertebral de los Stones". Y agregó: "Es difícil comprender la pérdida. Muy triste".



La cantante y escritora norteamericana Patty Smith, publicó una foto donde se ve a un joven Watts y debajo escribió: "Este es Charly Watts. Llorado y amado por todos", mientras que desde la cuenta oficial de The Who se limitaron a subir una foto del baterista.



Desde su cuenta de Instagram, el músico Beck consideró al baterista como "uno de los más genios de todos los tiempos", en tanto para el actor y músico Stevie Van Zandt, Watts "no solo fue uno de los mejores bateristas en una de las mejores bandas de todos los tiempos, sino un caballero de caballeros. El rock and roll lo extrañará profundamente -agregó- somos significativamente menos sin él".



Por último, el músico Perry Farrell, fundador de Jane's Addiction tuiteó: "Aunque son los más ruidosos, los bateristas son los últimos en ser escuchados. Tienen inseguridades porque todos les dan la espalda. Aquí radica el secreto de la banda; no hay grandeza sin un gran baterista. RIP Charlie Watts".