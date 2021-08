Aseguran que quieren que la Justicia declare insana a Vicky Xipolitakis: tendría Splitting

martes, 24 de agosto de 2021 13:49

Vicky Xipolitakis atraviesa sin dudas uno de sus peores momentos. Al pedido de desalojo que cayó sobre ella con la vivienda que habita con su hijo, ahora trascendió un posible pedido a la justicia que podría elevar su ex pareja Javier Naselli.

Según relató Yanina Latorre en Los Ángeles de la mañana. LAM (El Trece), el ex esposo de la vedette avanzará en la justicia contra ella para también conseguir la tenencia del único hijo que tienen ambos, Salvador Uriel.

"Naselli va por la tenencia para declararla insana", aseguró Latorre en el programa y agregó: "ya se hicieron estudios psiquiátricos, a Vicky no le dieron bien y a él si. Según las pericias tendría algo psiquiátrico que se llama Splitting. Es gente narcisista, obsesivos compulsivos, dominantes. Que le inventan una vida a la víctima, que sería Naselli".

Latorre aseguró que eso se lo dijeron los abogados de Javier Naselli y "Vicky tendría, según las pericias que le hicieron, 15 características de las 17 que tienen las personas que padecen Splitting".

"Vicky es miedosa, yo esto no lo sabía, duerme con el secador de pelo prendido porque la acompaña. Cuando se siente sola, prende el secador y eso lo deja toda la noche. Busca cosas que la acompañen. Duerme con la luz prendida con el marido, con el hijo", agregó destacando que "tiene un montón de cosas que hacen que no sea una persona normal, y que él cree que no está capacitada para cuidar el niño. Él dice que no la deja a ver a salvador. Que miente en todo".

Su palabra

Vicky Xipolitakis habló en "Cortá por Lozano" y contó el mal momento que vive tras recibir la orden de desalojo por una abultada deuda en dólares y que "se siente presa" en esa vivienda.

"Me enteré por la televisión; por los colegas. A mí no me llegó ninguna orden. Yo no estoy acostumbrada a vivir así; lo sufrí mucho y estoy vuelve a pasar. Esto me pone triste", destacó a Vero Lozano. Recordó que en el departamento en el que vive "lo alquiló el papá (de su hijo); yo me quisiera ir, me siento presa. No me quiero quedar; quiero vivir en paz y tranquila pero es una situación que por un montón de motivos no me puedo ir".

[#CortaPorLozano] @VXipolitakisOK nos cuenta toda la verdad sobre la situación de su departamento uD83DuDC47 uD83DuDCDE Si conoces a alguien que es víctima de violencia de género comunicate a la línea 144 todos los días las 24hs y recibí asesoramiento pic.twitter.com/Pqdhbw18fu — Cortá por Lozano (@CortaPorLozano) August 18, 2021

Marcelo Polino señaló que la deuda es por $600.000 que le reclaman a Naselli. El monto es por la mitad del alquiler ya que Xipolitakis debe pagar el resto y otros gastos. Son 3000 dólares el alquiler. "Los impuestos los pago yo", dijo ella.

Sobre la relación del empresario con su hijo, señaló que "el empresario a veces falta y él llora y no duerme en las noches. Está la asistente social y la chica que me ayuda presentes; yo me tengo que ir. Mientras el nene no corra riesgo, va a tener padre toda la vida. En mi embarazo el vínculo fue muy malo. Estuve internada en una clínica en Nueva York, con la panza durísima y casi pierdo el embarazo. A él no lo dejaron pasar y me preguntaron si lo iba a denunciar y no quise. Pasa que... cuando lo conocés, él es un 11 y en un click, le salta la violencia".

[#CortaPorLozano] ¿Cómo fue el embarazo de @VXipolitakisOK? uD83DuDCDE Si conoces a alguien que es víctima de violencia de género comunicate a la línea 144 todos los días las 24hs y recibí asesoramiento pic.twitter.com/rsPCyMfP2l — Cortá por Lozano (@CortaPorLozano) August 18, 2021

Además, dijo que está contenida por su familia y su papá habló con Naselli: "a él le molesta la violencia y tiene miedo por Salvador. Yo ya me abrí. Hubo una conversación y no sirvió de nada. Mi papá salió con presión alta y le dijo: "no te preocupes que me voy a seguir haciendo cargo de tu hijo".