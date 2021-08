Tras críticas, Özge Özpirinçci, de "Fuerza de Mujer" decidió poner en pausa su carrera

lunes, 23 de agosto de 2021 17:07

Özge Özpirinçci está esperando su primera hija y en pleno estreno de una nueva producción hizo dos confesiones: recibe críticas de su familia y amigos y que decidió poner en pausa su carrera.

“El niño se vuelve como el hijo de una madre durante los primeros 2-3 años. Por eso tuve que establecer un punto en el que pudiera quedarme un año o dos en términos de carrera. Tuve que llegar al punto de saturación en mi trabajo. Llegué a ese punto con 'Fuerza de Mujer' seguido de 'Primero y Último'. Estaba agotada", señaló la actriz en una entrevista, ante el estreno de su nueva ficción.

Por estos días, además, la actriz confesó que no recibió los mejores comentarios sobre un nombre con el que llama a su bebé. Empezando por la falta de señales de aprobación de su pareja, el también actor Burak Yamantürk. "En cuanto al nombre, le digo muchos nombres. Dice: "posible, ponlo en la lista". Sigue diciendo: "Pensemos en ello", señaló Özge.

Özpirinçci contó que quiere llamar a su hija 'Grape': “Ha habido muchas burlas sobre este nombre. Todo el mundo, amigos y familia, me siguen diciendo: 'No le hagas esto a tu hijo, Özge'. Creo que es un nombre hermoso. Definitivamente obtuve un voto negativo por este nombre. Creo que en secreto llamaré a mi hijo Grape".

Sobre su boda, la actriz que brilló como Bahar en "Fuerza de Mujer" destacó: "vamos a celebrar una boda en un momento en el que pueda divertirme como los invitados. Probablemente será el próximo verano. No tenemos prisa. Somos dos almas que ya nos hemos encontrado. ¡Coronamos esto con nuestro bebé! Lo celebraremos en el futuro ".

En tanto, el 25 de agosto se estrenará "First and Last', que reunió a Özge Özpirinçci y Salih Bademci. El dúo, que había estado en el set durante un tiempo para filmar la serie, a menudo compartía los avances de su trabajo en las redes sociales.

La serie trata sobre las historias de amor de 10 años de Deniz y Baris, quienes comenzaron a tener una relación a una edad temprana. El guión de "First and Last" dirigido por Cem Karci, quien dirigió producciones como "Sweet Little Liars", "Song of Life", "Hercai" y "Red Room", fue escrito por Hakan Bonomo, quien tiene su firma en proyectos como "Amor inconcluso" y "Palabra".

Los fanáticos del dúo esperan ansiosamente 'First and Last', una historia de amor impactante y poderosa.

Por otra parte, la actriz agradeció el apoyo a "Fuerza de Mujer" al momento que se emitió el último capítulo en Turquía, en febrero de 2020, en su cuenta de Instagram. Lo hizo con un mensaje que acompañó con una foto tomada con todo el equipo del set de grabación. "¡Este equipo trabajó con amor, respeto, dedicación, altruismo a lo largo de 59 episodios!", comenzó expresando en el posteo.

Luego agregó: "Un lugar especial en mi vida como uno de los equipos más hermosos con los que he trabajado. Enhorabuena a todos mis amigos delante y detrás de la cámara. ¡Grandes abrazos y mucho amor para nuestros espectadores que nos miran con amor! ¡Paydoooooos!".

Fuerza de Mujer fue una de las telenovelas turcas que mayor audiencia supo generar en Argentina a través de la pantalla de Telefe. En el último capítulo, la protagonista presentó su primer libro autobiográfico que fue furor, además transitó el camino más esperado por ella: el matrimonio.

El gran final alcanzó picos de 10 puntos de rating en su tradicional horario de las 16 horas.