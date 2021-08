Oscar Mediavilla durísimo contra Mau y Ricky: ¿Qué dijo sobre La Voz Argentina?

lunes, 23 de agosto de 2021 19:03

El productor musical mantuvo una entrevista con el periodista Juan Etchegoyen en Radio Mitre, donde habló un poco de todo. En este sentido se refirió a La Voz Argentina y dio su punto de vista respecto a este tipo de programas.

"El negocio cambió y por eso están los hijos de Montaner ahí. Tienen muchos seguidores, hay que armar negocio con lo que pasa", dijo manifestando su desacuerdo con estos formatos.

"A mi me gustaban los programas de antes. No sé si es federal La Voz pero me gustaba más con el Soñando por Cantar por ejemplo. Uno venía a caballo y era emocionante. Acá son más fifí todos, son cantantes que buscan una oportunidad”, completó Mediavilla.

En ese momento fue que el productor musical habló de Mau y Ricky y dijo: "A los chicos Mau y Ricky no los escucho mucho, tiene que ver de dónde son los artistas. Quizás son de las mismas discográficas. Quizás la idea era poner dos pibes jóvenes, podrían haber puesto a alguien más pesado. No me entusiasma mucho el programa".