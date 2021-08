En su peor momento, la China Suárez fue denunciada por una vecina

lunes, 23 de agosto de 2021 14:04

Hace menos de una semana se separó la China Suárez y Benjamín Vicuña y ya hay una ola de escándalos entorno a ambos. Es que Eugenia Suárez habría sido denunciada por una vecina porque el lote con la casa donde la actriz vive cuenta con 22 metros cuadrados que no le corresponden.

Todo se conoció cuando la vecina le llevó la denuncia a la panelista de Los Ángeles de la Mañana, LAM (El Trece) a Yanina Latorre. "Vino el señor de la guardia de mi casa, me tocaron el timbre, me dieron este sobre y me dio un poco de fiaca leerlo", comenzó relatando la "angelita".

La denuncia en cuestión es a raíz de una causa que comenzó hace 17 años cuando el actor Nicolás Cabré construyó la casa y era novio, por aquel entonces de Soledad Fandiño. "Fue en la época cuando se pusieron de moda los barrios privados. La vecina fue y compró el lote", empezó explicando el conflicto y destacó que la mujer hizo el boleto de compra venta y con los planos escriturados, el agrimensor se dio cuenta que 22 metros cuadrados, o sea 12 mil dólares, de ella estaban en propiedad de Cabré.

"El agrimensor notó que habían 22 metros cuadrados que quedaron dentro del terreno de Cabré pero que eran de esta señora", explicó Latorre quien subrayó la vecina ya mandó una carta documento a la China Suárez para que responda al pedido.

Ángel contó que la denuncia la radicó porque la China puso en venta la casa y la mujer quiere recuperar lo que es de ella. “La China está vendiendo la casa, que es de ella por parte de Cabré y Rufina, y le reclaman que le está robando, está afanando metros. Son 22 metros cuadrados”, destacó.

Como si fuera poco

Este lunes, en Nosotros a la mañana (El Trece) Carlos Monti contó que el entorno de Benjamín Vicuña salió a desmentir los dichos de la China sobre la divulgación de su separación del actor chileno.

El periodista aseguró que ella sí sabía que él iba a comunicar la separación: "Ahora estamos en una guerra de fuego cruzado de un lado y del otro. El sábado a través de Marcelo Polino la China dijo que estaban separados y que no sabía el mensaje que iba a publicar en Instagram su exmarido. Del lado de Vicuña, estuve hablando con gente allegada y se sorprendieron con esta declaración".

"Habían convenido que Vicuña iba a escribir ese comunicado. No puede sorprenderse si se pusieron de común acuerdo en que él iba a redactar ese comunicado", destacó para finalmente cerrar: "Y otra cosa, hasta el jueves a la noche convivieron bajo el mismo techo. Fueron a comer afuera. Por eso te digo, que estamos inmersos en medio de un fuego cruzado entre uno y otro".