Doctor Milagro, Segunda Temporada: Ferman vuelve a acercarse a Ferda y hay reconciliación

lunes, 23 de agosto de 2021 00:00

Desde el momento en el que Ferda fue elegida jefa de cirugía por Tanju (Murat Aygen), la relación con Ferman (Onur Tuna) se convirtió en un témpano de hielo. Si bien ella trató de limar las asperezas en una primera charla, él le recriminó por qué no rechazó el puesto sabiendo que él se lo merece.

A partir de ese momento el camino de ella fue cuesta arriba con mucha dificultad y poco respeto no solo de Ferman al puesto que ella ocupa sino también de muchos de los residentes de cirugía. "Ferman ya no me habla y nadie me respeta", lanzó Ferda a su papá Adil al momento de confesarle lo difícil que es llevar su nuevo rol.

Desde esta semana, la joven cirujana buscará dar un giro y tratará de conquistar su perdón. Si bien al principio él se muestra reticente e incluso se enfrenta a ella dejándola mal parada ante Ali Vefa (Taner Ölmez), Nazli (Sinem Ünsal), Doruk (Hakan Kurtas) y Demir (Firat Altunmese), ese camino no durará mucho tiempo.

Precisamente a partir de esto, Ferda lo convocará a hablar en un lugar que tiene poca circulación de personas: la terraza. Desde ahora, ese lugar será el punto de encuentro de ambos en más de una ocasión. Allí no sólo plantearán los casos médicos que enfrentarán juntos con sus equipos sino que darán lugar a la relación personal entre ambos que había quedado de lado.

En ese lugar se dará la charla tan esperada en la que dejan de lado las asperezas y se empiezan a ayudar mutuamente para salir adelante. Y precisamente es en la terraza donde después de la reconciliación ella no ocultará ante él su tristeza y dejará fluir las lágrimas.

Ese llanto es el que conmueve a Ferman quien no dudará en darle un consejo y verla como esa amiga cuya relación se empezó a construir cuando entró al hospital Berhayat. Ya no será él su enemigo sino que le dará lugar a los sentimientos pero ¿dejarán de ser amigos?, ¿podrá confundirse la amistad con el amor?

El quiebre que los distanció

Un quiebre se produjo en la vida de Ferman (Onur Tuna) después de que Beliz (Hazal Türesan) decidiera cortar la relación en un momento que para él era muy importante: la propuesta de casamiento. El doctor había decidido dar el gran paso de pedirle matrimonio pero la directora del hospital decidió cortar la relación por sentir desilusión ante la la forma como él decidió pedirle la mano.

El director de los residentes de cirujanos no pudo ascender como soñaba y a quien apuntó como culpable fue directamente a su ex mujer, quien es dueña del hospital. "¿Esto es una venganza?, ¿por romper conmigo?", le preguntó él desbordado por la desilusión y ella confesó: "fue decisión de Tanju (Murat Aygen) y yo no me opuse. Ya no tendrás a nadie que te cubra las espaldas acá".

Al escuchar estas palabras, él se sintió confundido y se llenó de preguntas: "¿crees que es así?, ¿que trabajé todos estos años porque me cubrías las espaldas?, ¿de verdad crees que no puedo ser médico sin tu ayuda?".

"¿Cuándo te volviste así de cruel?, ¿ya no sientes ni un poco de amor por mi?", agregó él a lo que ella respondió sin rodeos: "acabo de descubrirlo, el amor no se construye en un día pero para destruirlo si alcanza un día".

Las duras palabras de ella, implicaron un punto final en la vida de Ferman quien decidió cortar cualquier posibilidad de volver y continuar con una relación que en el último tramo tuvo más altibajos que otra cosa. Su decisión de priorizar el trabajo y no pensar más en el amor se la comunicó luego a Ali como todo un desafío.

"Mírame Ali. ¿Querías ser cirujano, verdad? Desde ahora esto es tu vida, no el amor. Es así, para mi también. Ya lo ves. Somos iguales. Para salir de esto vamos a poner toda la atención en el trabajo, sin amor", afirmó poniendo punto final a la relación con Beliz.

En este escenario, comienza una nueva etapa con Ferda como jefa de cirugía pero en una situación muy especial. Es que él cree que ella también es responsable por lo ocurrido y la relación con ella también sufrirá el rebote del mal momento de él. Si bien la hija de Adil trata de revertir esto, no es fácil y él está convencido que ella es "igual" que su amiga.