Cinthia Fernández y un pase de factura a Gladys Florimonte por su candidatura a diputada

lunes, 23 de agosto de 2021 19:38

El tenso cruce se dio en la mañana de este lunes en el programa que conduce Ángel de Britos, Nosotros a la Mañana, donde al aire Cinthia Fernández sacó en cara declaraciones de Gladys Florimonte.

"Cinthia va a ser diputada, ¿sabías?", le mencionó Ángel a la actriz que le respondió: "sí, ya sé. ¡Felicitaciones! Cinthia, no me saludaste recién”.

"Ay, ¡que falluta!", retrucó la panelista. "¡Vos te enojaste!", advirtió Florimonte.

Y con tono picante, Cinthia aprovechó para hacerle un pase de factura a Gladys y le dijo: "¿Ya estás preparando las valijas para irte?". "¿A dónde?", preguntó Ángel de Brito. "Pasa que ella dijo que yo ganaba como diputada, se iba a del país", precisó la bailarina.

"Fue una humorada. No te enojes", le explicó Florimonte a la bailarina. "No me enojé. Estoy respondiendo con humor... con ironía", sostuvo Cinthia.

"Espero que ganes. De verdad. De todo corazón", sentenció la invitada.