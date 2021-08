Antonio Gasalla y su dura decisión sobre el teatro culpando a la pandemia: "a mí no me van a ver más"

lunes, 23 de agosto de 2021 19:11

Antonio Gasalla viene de estar en desacuerdos y no hacer teatro desde enero del 2020 cuando definió bajarse de una obra en Mar del Plata que protagonizaba con Marcelo Polino.

Luego en Marzo llegó la pandemia y se terminó anulando toda posibilidad de actuación, por lo que el cómico debió resguardarse en su casa de Recoleta.

En una entrevista con Clarín, el actor habló por primera vez de decisión y dijo: "Tengo 80 años, ¡trabajé casi 60 sin parar! Debido a la maldita pandemia, en un teatro con 800 localidades, hoy hay 200 porque sacan filas. No quiero trabajar así. Yo quiero hacer teatro bajando del escenario, hablando con la gente. Y eso no se puede hacer más", sostuvo certero.

Gasalla admitió que algunas compañías lograron adaptarse a la nueva normalidad. Sin embargo, él cree que no podría amoldarse a las restricciones con las que se enfrentan sus colegas en tiempos de pandemia. "El que lo necesita hacer que lo haga. A mí no me van a ver más", sentenció.