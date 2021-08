Muy sexy, Sinem Ünsal, "Nazli" en Doctor Milagro, hizo impensadas revelaciones

domingo, 22 de agosto de 2021 13:51

Sinem Ünsal es toda una celebridad en Turquía a partir de su carrera en televisión y en el modelaje y es muy querida en Argentina y los países hispanos en los que se emite "Doctor Milagro". La serie, cuya segunda y última temporada es un éxito en el prime time nocturno en Telefe, la muestra como la dulce y enamorada Nazli, que apuesta por Ali Vefa (Taner Ölmez), a pesar de que la relación tiene cada vez más complicaciones.

Inmersa en las grabaciones de la serie "Por supuesto, un día", junto a Sebnem Bozoklu y Burak Yamantürk y que será transmitida por Fox TV, dio una entrevista a la revista turca Alem y habló de su personalidad y cómo es en el amor.

“Tengo una personalidad obsesiva, que en gran medida he criticado. Tengo pequeñas obsesiones diarias. Trabajamos a un ritmo tan intenso que siempre que puedo despertarme e involucrarme en la vida, vivo así”, destacó la actriz, que protagonizó una sexy producción de fotos.

Agregó que "soy una persona que sueña mucho. Vivo con mis sueños. Amo esta característica mía y me jacto de ella en cada entrevista. Tenemos muchos seguidores dulces y si puedo tocar la vida de alguien, me encantaría inspirarme ahí. Todo el mundo sueña porque es la mejor semilla de motivación. Dicen: 'Él lo quería de todo corazón, y sucedió'; La razón principal es que lo deseas tanto que creas motivación y tu subconsciente prepara la infraestructura, sin siquiera darte cuenta. Estás luchando por tu sueño. Lo haces, lo intentas, trabajas. Por eso, creo tanto en el poder de la imaginación".

Sinem mantiene una discreta relación de pareja y dio detalles de cómo le gusta encararla. “Soy como era cuando no estaba en una relación. Me cuido de mantener iguales los límites de mi propia vida; tengo mis límites y lo mismo ocurre con la persona a mi lado. Respetamos la vida del otro, para mí es lo más importante en una relación. Pero aparte de eso, por supuesto, está establecido un mundo común. Ciertamente no pongo a la otra persona por delante de mí y no quiero llegar antes que él. Todos somos individuos y tenemos vidas individuales. Pero también tenemos un mundo dulce y compartido que hemos creado de manera hermosa", dijo.

"Esto es lo que busco en las relaciones, que sean pacíficas y hermosas. Creo que todos deberían prestar atención a esto primero. Tu espacio, tu vida. Si hay puntos en común, seguimos adelante. De lo contrario, nadie debería esforzarse por cambiar, transformar tanto para la otra persona como para sí mismo", sentenció.

Taner vuelve a la música

Aunque los fans mantienen la esperanza de que vuelva a encarnar a Ali Vefa, el médico cirujano con síndrome del sabio y autismo que sorprende en cada emisión de "Doctor Milagro", el talentoso Taner Ölmez está disfrutando de una de las facetas que más ama. Y así lo anunció en Historias de Instagram, donde ansía reencontrarse con parte de sus seguidores.

Es que, en vistas a decidir dónde seguirá en la actuación, Taner retoma sus presentaciones con Barabar, su banda con la que ha triunfado en la música en Turquía. Por supuesto, a partir de su popularidad como actor, sus seguidores también lo han descubierto como cantante.

En Instagram compartió el afiche promocional en el que se lo ve con sus compañeros y destaca que el 24 de agosto es el gran día. Con sus compañeros de "Doctor Milagro" en pleno rodaje de otros proyectos, él hace su propio camino, a su tiempo, tal como su personaje Ali.

Es que Taner priorizó su boda con la actriz Ece Çesmioglu y, por supuesto, su luna de miel, antes de embarcarse nuevamente en los sets para TV, de los que confesó sentirse exigido con su rol en la exitosa serie, que finalizó en pleno apogeo y expansión a nuevos países.

Carismático, emotivo y expresivo, Taner Ölmez es conocido en Argentina como Ali Vefa, el "Doctor Milagro" pero su carrera actoral comenzó mucho antes, en el 2009, cuando tenía 23. Pasó por varias producciones, como Kayip Sehir (2012), donde se puso en la piel de Sadik, y Medcezir (2013), que le valió la fama en su país encarnando a Mert Asim Serez.

Sin embargo, el éxito de Doctor Milagro (2019) fue el que le permitió sumar miles de fanáticos en todo el mundo. Fue emitida por canales internacionales en Bulgaria, Kazajistán, Uzbekistán, Albania, Ecuador, Hungría, España y, ahora, en Argentina con interesantes picos de rating.

Además, desembarcó en el streaming ya que forma parte del elenco de El Protector (2018), la primera serie turca original de Netflix que ya va por su tercera temporada.

Ölmez es el líder de la banda Barabar, que es un fenómeno en su país. Se dedican a la música folclórica turca y ya presentaron su primer disco, llamado Memleket Nere (2018), con toques occidentales y mezclas de jazz y folk. Un año después, todos los canales de música digital ya habían incorporado el disco, y su primer sencillo “Feridem” fue un éxito rotundo.