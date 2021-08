Escándalo en “La Voz Argentina”: qué pasó entre Jacinta Sandoval y Jéssica Amicucci cuando se apagaron las cámaras

domingo, 22 de agosto de 2021 00:00

Esta semana, Jéssica Amicucci y Jacinta Sandoval se enfrentaron esta semana en un playoffs del team Montaner. La abogada cantó “Run to You” de Whitney Houston y la estilista de rostro optó por “Unchained Melody” de Righteous Brothers.

Si bien las dos lo hicieron muy bien, la elegida por el cantante venezolano fue Jacinta y aunque ambas se mostraron unidas, un concursante del team Lali dio a entender con un tuit (que después borró) que hubo una pelea posterior entre ambas, cuando se apagaron las cámaras.

Amicucci ya había protagonizado un cruce con Esperanza Careri en la ronda anterior por lo que los tuiteros pensaron que era factible que hubiese vuelto a ocurrir.

Qué dijo Jacinta

La cantante decidió usar sus redes sociales para dar por tierra los rumores. “Mientras estoy trabajando me están llegando links de gente que me pasan ‘noticias’ que no son más que fake news sobre que tuvimos un encuentro violento con Jéssica”, aseguró.

“Esas son puras bolud..., porque la verdad que el tiempo que compartimos con Jéssica, que fue muy cortito, fue muy hermoso. Ella es profesora y me enseñó mucha data de música. Yo les hice sus cejas, intercambiamos data. Así que les dejo nuestra charla después del knockout para que dejen de hablar bolud..”, sentenció.