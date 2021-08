Tierra Amarga: Züleyha y Yilmaz viven el tan esperado reencuentro

sábado, 21 de agosto de 2021 00:00

Züleyha vive momentos críticos en medio de la historia ya que este viernes pudo verse que lo que parecía ser una exitosa huida por el desierto junto a Demir quedó frustrada por un inesperado malestar del hijo de la protagonista, que cambio el futuro de su padre. El niño levantó fiebre a 40 grados y por esos sus padres decidieron regresar a la ciudad para llevarlo a un hospital.

Así, tras ser visto por el personal del hospital, Demir decidió entregarse a la justicia por la salud del pequeño y tras asegurarse que estaba fuera de peligro, la Policía lo llevó a la cárcel. En ese difícil escenario, Züleyha le prometió que lo esperaría en la estancia junto a su madre aunque momentos después vivirá algo que no esperaba.

En los avances del capítulo pudo verse a la protagonista en un encuentro a solas junto a Yilmaz, con quien mantendrá un esperado reencuentro para los seguidores de la historia. Sin embargo, la condiciones no serán las deseadas o las que se vieron en el comienzo de la historia.

Tras una caricia de Yilmiz a Züleyha ella será contundente con él. "No te alejes de mi", le ruega él mientras ella lo mira con enojo. "Tu fuiste quien lo hizo... ¿y me pides que me quede ahora?". "Nunca me aparté de ti, nunca me aparté de ti, nunca me di por vencido. Pero cuando te casaste con Demir....", le respondió Yilmaz a las acusaciones de la joven.

"Me casé con Demir para así salvarte la vida. Sacrifiqué mi vida para que tu pudieras vivir Yilmaz, y tuve que soportar este infierno", agregó Zuleyha. "Yo no lo sabía", insistió el joven. "¿Que no me conocías bien? ¡No conocías a la Züleyha que arriesgó todo para estar contigo? ¿Que se enfrentó a la muerte por tí, que sólo quería estar a tu lado?", sostuvo.

En un intento por salvar la situación de su amor, Yilmaz agregó: "Züleyha, mira...", frase que ella no dejó que terminara. "Se acabó Yilmiz, ahora sólo tengo a mi familia y a mis hijos, no quiero volver a verte nunca y ni siquiera escuchar tu voz", cerró. Para esperar qué pasará entre ambos después del tenso reencuentro, habrá que esperar a la próxima semana.