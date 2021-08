La contundente respuesta que dio La China Suárez al suspender su casamiento con Vicuña

sábado, 21 de agosto de 2021 12:35

Este viernes, el mundo del espectáculo se convulsionó después de que el actor chileno Benjamín Vicuña confirmara su separación de Eugenia "La China" Suárez, después de haber sido padres de dos hijos y comprado una imponente casa juntos. De inmediato fueron muchos los testimonios que salieron a la luz sobre las posibles causas de la separación aunque uno de ellos llamó la atención.

Fue cuando la actriz estuvo junto a Marley en "Por el mundo en casa" y habló de las razones que la llevaron a suspender su casamiento con Vicuña tras el nacimiento de Magnolia, la primera hija de ambos. En el 2017, Benjamín le hizo la propuesta de matrimonio a la China Suárez y sus planes de pasar por el registro civil era un proyecto conjunto.

“Ya está, ya pasó. No, ¿para qué? No, es una buena excusa la pandemia. No, ya fue, ya medio que pasó, no hace falta. Después divorciarse es un lío. No siento que lo necesitemos, no”, sostuvo la actriz junto a Marley cuando fue consultada por la posible gran boda.

En aquel escenario, Eugenia contó a Infama cómo fue el momento de la petición. “Benja es muy romántico. La propuesta fue con una rodilla en el piso. ¡Si la hacemos, la hacemos completa! Fue un momento raro, como de las películas”, detalló sobre el momento que la sorprendió.

En ese contexto, la joven madre de Rufina, Magnolia y Amancio, agregó: “Le dije ‘bueno, mi amor, ya está, levantate’. Él es más romántico. No sé si me casaré de blanco, pero voy a tener varios vestidos. Y por Iglesia me encantaría porque eso sé que le hubiera encantado a mi papá”.