Emoción y llanto en La Academia por Karina "La Princesita" y su mamá: por qué la eligió

sábado, 21 de agosto de 2021 00:22

Este viernes, en La Academia de ShowMatch se vivió una gran emoción después de que Karina La Princesita se presentara en la pista nada menos que con su mamá, Mónica Cuello, para bailar la salsa de a tres. Tras ofrecer unas tiernas palabras, la artista no se aguantó la emoción y reveló por qué eligió a la mujer para que la acompañe en el ritmo.

“Con mi mamá somos muy compañeras. Pero de chica, y no me avergüenzo de decirlo, todos los temas que teníamos era porque yo estaba más del lado de mi papá que de mi papá. No sé el motivo”, dijo ante la atenta mirada de los integrantes del jurado. “Después de haber sido mamá, y yo ya cantando y teniendo otras cosas que ofrecerle a mi hija (Sol, fruto de su relación con El Polaco), pude entender todo el esfuerzo que hizo mi mamá y en su momento no lo valoraba porque no lo entendía”, agregó y terminó por conmover a todos.

“Hoy soy agradecida porque de chica fui muy desagradecida. Mi mamá laburaba de limpieza y atendía un negocio para tratar de pagar un alquiler y a ella solo le alcanzaba para una pieza chiquita y a mí me daba vergüenza y nunca le decía a nadie que vivía ahí. Ahora, de grande, subiría fotos de ese lugar para decirle ‘gracias mama’”, continuó la artista, emocionando a Mónica.

“Vamos a usar este momento para que quede este hermoso recuerdo y como agradecimiento a ella por todo lo que hizo, y también porque siempre quiso ser artista y nunca pudo porque empezó a trabajar a los 5 años. Así que me parece que es un gran regalo estar acá y priorizamos eso”, cerró, a flor de piel.

Mirá los conmovedores momentos: