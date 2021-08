¡Se picó!: impensado cruce entre Mica Viciconte y Pedro Alfonso

viernes, 20 de agosto de 2021 00:00

Si algo distingue a Mica Viciconte es el ser competitiva. Y por eso se preparó con todo para bailar salsa junto a Lio Ferro y Camila Lonigro en "ShowMatch La Academia", aunque hubo cuestionamientos.

Se trata de Pedro Alfonso que en una historia de Instagram junto a Ferro no dudó en decirle: "¿por qué elegiste a Viciconte y no me elegiste a mí?". "Buena pregunta", dijo él. "Es Micaela "picante" Viciconte. Igual parece que está bailando bien", agregó Pedro, con un traje azul muy particular.

Ella salió a hacer su descargo: "recién salgo de la radio y veo una historia. Pensé que era Stich pero cuando veo bien, me doy cuenta que es Pedro Alfonso". En ese mismo tono, la conductora disparó: "no te eligió porque, no te lo dijo Lio, no le gusta la gente sin sangre, light. Él quiere darlo todo y por eso, me eligió a mí. Así que lo siento. Igual podés ir a vernos, eh".

Lejos de quedar ahí, Mica rescató una performance "fallida" de Pedro en ShowMatch bailando bajo la lluvia. "Qué difícil pensar con tanta agua cayendo", se defendió el actor y productor. ¡Tremendo!

Telefe se acomoda

Telefe constantemente se recarga para salir a competir en el minuto a minuto por el rating. Agosto vino con cambios y septiembre sumará más modificaciones aún. Esta vez una de las fuertes apuestas que tiene preparado el canal de las pelotas desembarcará a fines de agosto para ir fortaleciéndose en el mes venidero ante lo nuevo que prepara El Trece.

Una de las apuestas fuertes vendrá de la mano del spin-off de la tira de Telefe que se vio en el 2019 y que ahora arranca con una nueva trama: Pequeñas Victorias. A casi 2 años de la primera parte de la ficción, desembarca la historia bajo la trama del inicio escolar de Victoria (Lola Loyacono). Ahora Jazmín (Julieta Díaz), Bárbara (Natalie Pérez), y Emma (Mariana Genesio) tendrán que encontrar la mejor versión de sí mismas para su crianza.

Si bien el estreno de la ficción se dará primero por Amazon Prime Video, el 20 de agosto, se espera que en Telefe el éxito los acompañe. Es que en este canal se producirá el estreno el próximo lunes 30 de agosto. La fecha ya fue confirmada por el canal cuando lanzó oficialmente el trailer.

Pequeñas Victorias está compuesta por 10 episodios de 30 minutos cada uno y está basada en una idea original de Erika Halvorsen y Daniel Burman. Cuenta con la dirección general de Juan Taratutoy está escrita por Juan Taratuto, Matías Scartascini, Mara Pescio y Victoria Galardi.

Ahora resta confirmar el horario de estreno, pero las fichas estarían puestas para que se de en la franja horaria de la noche, que pronto se verá modificada con el final de La Voz. Esa parte de la programación es la que buscará fortalecer Telefe ante la inminente llegada a El Trece de su nueva superproducción: "La 1-5/18 somos uno", la ficción de Polka.

Esta novela comenzó a grabarse hace un par de meses en las localidades de Don Torcuato y en la Villa 31 y promete tener mucha acción y amor. La fecha que manejaría el canal de la estrella para su estreno sería principios de septiembre en el horario de las 22 horas hasta las 22:45 que comenzaría "Showmatch, la academia".