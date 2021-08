Con el Pollo Álvarez aislado, Laurita Fernández se puso al frente de "Nosotros a la Mañana"

lunes, 2 de agosto de 2021 20:27

Los dos conductores del programa de la mañana de El Trece se encuentran aislados. Sandra Borghi dio positivo de Coronavirus y el Pollo Álvarez es contacto estrecho, por lo que también debió aislarse.

Este lunes, el matutino estuvo conducido por Laurita Fernández, que fue convocada por el canal para reemplazar a los conductores, mientras que El Pollo tuvo su participación a través de la virtualidad.

"Nosotros a la Mañana" volvió a la pantalla de El Trece luego de retirarse del aire Mariana Fabbiani. En tanto, Laurita Fernández viene de desmentir rumores sobre el cierre de "El Club de las Divorciadas" que según algunos dicen, estarían pensando en sacarlo del aire por bajo rating.

“La verdad es que no me dijeron nada. Es difícil el horario, no es por justificar absolutamente nada, lo sabíamos desde el día uno. Venía siendo difícil antes de que estemos nosotros y lo sigue siendo ahora”, había dicho la conductora.

El programa de Laurita viene sufriendo cambios desde la salida de Alessandra Rampolla quien se habría enojado, luego de que la conductora no le diera pie para hablar.