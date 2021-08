Se picó LAM: Ángel de Brito le puso los puntos a una de sus panelistas

jueves, 19 de agosto de 2021 11:12

Un tenso momento se vivió en Los Ángeles de la Mañana -LAM- cuando Ángel De Brito hizo una entrevista en vivo y una de sus panelistas explotó contra la entrevistada. Se trata de la abogada Ana Rosenfeld quien estuvo desde un móvil y fue parte del momento en el que el conductor debió intervenir.

En este escenario, De Brito le puso los puntos a Cinthia Fernández en pleno vivo ya que la panelista se enojó con la abogada por decir que habló de manera despectiva al referirse a la venta de make-up de Wanda Nara en Europa.

“¡Qué se quede con el make-up, ya está!”, dijo la angelita mientras se desarrollaba el debate de las posibilidades de que Wanda participe en MasterChef Celebrity Argentina. En ese momento, Rosenfeld no se quedó callada y no tardó en "pararle el carro" a Fernández: “Yo no sería tan despectiva, porque que vos hagas make-up no significa que no puedas hacer otras cosas”, lanzó.

Fue entonces que Cinthia dio su palabra, molesta por la situación: “Despectiva nada, dije que se quede con el make-up porque le va muy bien y que no venga acá por dos mangos. No me lo banco, no hagas interpretación de mis palabras. Pero déjame de hinchar”.

Fue entonces que De Brito le puso los puntos: “Tranquila, no grites Cinthia. ¿Qué te pasa? Con tranquilidad, hablemos como seres humanos civilizados”.