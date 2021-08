Mariano Martínez rompió el silencio y se mostró molesto por las críticas "agresivas" que recibe

jueves, 19 de agosto de 2021 18:40

Mariano Martínez es uno de los actores que se volvieron fuertemente activos en las redes sociales en momento de pandemia cuando la actividad de la actuación se vio afectada. Cada vez más seguido, el actor se vuelve tendencia por los videos que publica en Tik Tok o en Instagram y genera amores y odios. Muchos seguidores se divierten pero otros lo critican y con agresiones.

Este jueves, el actor dio una nota en el programa Intrusos y reflexionó sobre el bullyng que recibe: “Sinceramente es una distracción, un divertimento, después el ojo ajeno la verdad es que no me modifica, que sé yo, que digan lo que quieran”. También aprovechó a explicar que “Genuinamente no me caliento, pero a veces siento que hay que tener un poco más de cuidado. ¿Cuál es el límite cuál con respecto a ser maleducado, agresivo, hacer bullying, a criticar a alguien por lo que hace o por cómo se viste o cómo es?”.

Ya un poco más molesto por lo que le toca vivir por estos días, dijo: “Por eso me parece grave el tema: ¿cuál es el límite y el parámetro para que a alguien lo traten de ese manera o lo defiendan por la misma razón? Si te guías solamente por los halagos, con el exitismo que hay, te deprimís, porque en un momento sos un ídolo y en el otro sos un fracasado para el ojo ajeno. Entonces uno tiene que estar seguro de lo que hace, por qué lo hace sin molestar a nadie y con eso avanzar”.

Luego el periodista le preguntó sobre su actividad como cantante, a lo que Mariano respondió: “Obviamente que tengo que mejorar un montón, el camino se hace al andar, no sé donde deparará, sí que mi pasión y mi vocación es actuar, eso lo tengo clarísimo. Se vienen las pelis...”, terminó adelantando el actor.